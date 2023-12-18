الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استطلاع: 51% من الشباب الأمريكيين يؤيدون حماس ويرون الحل في نهاية إسرائيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

وجد استطلاع جديد في الولايات المتحدة أن 51% من الشباب الأمريكيين يعتقدون أن حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني هو نهاية دولة إسرائيل وتسليمها الى حماس والفلسطينيين.

وقال 32% من الشباب الذين شملهم الاستطلاع أنهم يؤمنون بحل الدولتين، و17% يعتقدون أنه ينبغي الطلب من الدول العربية استيعاب السكان الفلسطينيين، بحسب ما نقلت قناة "i24".

ولدى سؤالهم عمن يؤيدون بالصراع أجاب نصف الشباب أنهم يؤيدون حماس، أما باقي الفئات العمرية فأيدوا إسرائيل أكثر، وأظهر أبناء جيل 65 فما فوق أن 96% يؤيدون إسرائيل مقابل 4% يؤيدون حماس.

وتعتقد الأغلبية المطلقة من الشباب في الولايات المتحدة (60%) أن هجوم حماس كان عملا مبررا، نابعا من المحنة التي يعيشها الفلسطينيون وأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضدهم.
 

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