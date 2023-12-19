الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: لا تفاوض حول الأسرى قبل وقف العدوان.. ومنفتحون أمام أى مبادرة تخفف العبء عن شعبنا

حركة حماس
حركة حماس

قال القيادي في حركة حماس باسم نعيم، مساء اليوم الثلاثاء، إن النظام الإسرائيلي الفاشي فشل في تحقيق كل أهدافه، ونحن لن نتخلى عن أرضنا.

وأضاف نعيم في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الإدارة الأمريكية متواطئة في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

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"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

وأكد نعيم أنه لا تفاوض حول الأسرى قبل وقف العدوان، متابعًا: "منفتحون أمام أى مبادرة تخفف العبء عن شعبنا".

حركة حماس تدعو المجتمع الدولي لزيارة مستشفيات غزة لتوثيق جرائم الاحتلال

ودعا القيادي في حركة حماس المجتمع الدولي لزيارة مستشفيات غزة لتوثيق الجرائم الإسرائيلية.

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وزير الدفاع الإسرائيلي: سوف نستمر في معركتنا بغزة للقضاء على حماس

 

سبق وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، استهداف جيب إسرائيلي من نوع هامر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة وقتل من فيه بعد احتراقه بالكامل.

 

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