"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو في غزة تنشئ جيلا أقوى من حماس

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن محو مساحات شاسعة من قطاع غزة بحجة القضاء على حركة حماس أمر غير مشروع أو منطقي، كما أنها لا تبرر العقاب الجماعي والتهجير القسري للمدنيين في القطاع الذي ينتهجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تتسبب وحشيته في خلق جيل جديد من حركة حماس وليس القضاء عليها كما يدعي.

حل الدولتين المسار الآمن الوحيد لخروج نتنياهو من ورطة غزة

وتابعت أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وضع بلاده في موقف خطير للغاية، من خلال تقويض السلطة القانونية لإسرائيل وحق الدفاع عن نفسها بممارساته العنيفة التي لا مبرر لها.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يرتكب خطأ فالعنف غير المسبوق في غزة نابع من شعوره بالعار والخزى، ما يجعله يغفل العواقب الوخيمة لما يحدث في غزة الآن.

وتابعت أن خطأ نتنياهو الأكبر هو الإغفال عن عملية طوفان الأقصى، وإذا ظن أن الغضب القاتل سينجح في إصلاح الأمور فهو مخطئ جدًا وأساليبه لن تحل هذه المشكلة في الواقع، فتكتيكاته سوف تغذي الصراع لمدة 50 عامًا أخرى، فأفعاله تؤدي إلى زيادة تعاطف الشباب مع حماس وخلق جديد من المقاومة الفلسطينية المسلحة.

انتهاء التعاطف الدولي مع إسرائيل

وأشارت إلى أن الوضع الأسوأ هو انتهاء التعاطف الدولي مع إسرائيل، التي ستضطر للعيش في عزلة أكبر، يتعين على نتنياهو التوقف عن الممارسات العنيفة والهجمات الوحشية العشوائية، والبحث عن طريقة أخرى لمحاربة حماس وليس إبادة شعب غزة.

وأوضحت أنه على إسرائيل أيضًا الحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية وإدراك التوازنات الجديدة في الشرق الأوسط، والتوقف عن التعامل مثل الثور في متجر ملئ بالزجاج، فالطريق للسلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة هو الحل الآمن لإسرائيل.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الوقت قد حان من أجل تطبيق حل الدولتين وتنشيط اتفاقية أوسلو للسلام مرة أخرى، ووقف الحرب في أقرب وقت، في حل أخير لمنع تصعيد التطرف وهذه الحرب.