نقيب الصحفيين الفلسطينيين: فقدنا نحو 100 صحفى منذ بدء العدوان على غزة

قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبوبكر، إننا منذ بداية الحرب على غزة فقدنا نحو 100 صحفي آخرهم الصحفي سامر أبودقة، لافتًا إلى أن الراحل كان يسعي في مساعدة زملائه الصحفيين الذين فقدوا كل شيء الغذاء والماء وكل شيء.

أضاف أبوبكر، خلال كلمته في مؤتمر صحفى مشترك بين نقابتى الصحفيين فى مصر وفلسطين والاتحاد الدولى "الصحافة الفلسطينية لمواجهة الإبادة تحت عنوان "يوم مع الصحافة الفلسطينية".. غزة تواجه الإبادة والتهجير.. أوقفوا الحرب، أن لدينا أكثر من 40 صحفيًا مصابًا والعديد ممن فقدوا جزءًا من أعضائهم في هذه الحرب المجرمة.

وأوضح أنهم رصدوا تدمير أكثر من 66 مؤسسة إعلامية بينها 22 إذاعة محلية توقفت تماما عن العمل، وقصفت أبراج إذاعات دولية من قبل الاحتلال، وتم استهداف عائلات الصحفيين ليتوقفوا عن دورهم، وهناك أكثر من 1200 صحفي في غزة فقدوا أشخاصا من عائلاتهم، مضيفًا: "نحن جاهزون من الآن لتقديم كل شيء لدينا للمحكمة الدولية".

وبدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى "الصحافة الفلسطينية فى مواجهة الإبادة"، ضمن فعاليات "يوم مع الصحافة الفلسطينية" الذي تنظمه نقابة الصحفيين المصريين.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية تلاه السلام الوطني لفلسطين، ثم الوقوف دقيقة إجلال لشهداء فلسطين.

شارك في المؤتمر خالد البلشى- نقيب الصحفيين، وناصر أبوبكر- نقيب صحفيى فلسطين، ومنير زعرور- مدير البرامج والسياسات فى الشرق الأوسط للاتحاد الدولى للصحفيين، ووائل أبودقة، ابن عم الشهيد سامر أبودقة.