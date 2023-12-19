الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: فقدنا نحو 100 صحفى منذ بدء العدوان على غزة

نقيب الصحفيين الفلسطينيين
نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر

قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبوبكر، إننا منذ بداية الحرب على غزة فقدنا نحو 100 صحفي آخرهم الصحفي سامر أبودقة، لافتًا إلى أن الراحل كان يسعي في مساعدة زملائه الصحفيين الذين فقدوا كل شيء الغذاء والماء وكل شيء.

أضاف أبوبكر، خلال كلمته في مؤتمر صحفى مشترك بين نقابتى الصحفيين فى مصر وفلسطين والاتحاد الدولى "الصحافة الفلسطينية لمواجهة الإبادة تحت عنوان "يوم مع الصحافة الفلسطينية".. غزة تواجه الإبادة والتهجير.. أوقفوا الحرب، أن لدينا أكثر من 40 صحفيًا مصابًا والعديد ممن فقدوا جزءًا من أعضائهم في هذه الحرب المجرمة.

وأوضح أنهم رصدوا تدمير أكثر من 66 مؤسسة إعلامية بينها 22 إذاعة محلية توقفت تماما عن العمل، وقصفت أبراج إذاعات دولية من قبل الاحتلال، وتم استهداف عائلات الصحفيين ليتوقفوا عن دورهم، وهناك أكثر من 1200 صحفي في غزة فقدوا أشخاصا من عائلاتهم، مضيفًا: "نحن جاهزون من الآن لتقديم كل شيء لدينا للمحكمة الدولية".

وبدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى "الصحافة الفلسطينية فى مواجهة الإبادة"، ضمن فعاليات "يوم مع الصحافة الفلسطينية" الذي تنظمه نقابة الصحفيين المصريين.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية تلاه السلام الوطني لفلسطين، ثم الوقوف دقيقة إجلال لشهداء فلسطين.

شارك في المؤتمر خالد البلشى- نقيب الصحفيين، وناصر أبوبكر- نقيب صحفيى فلسطين، ومنير زعرور- مدير البرامج والسياسات فى الشرق الأوسط للاتحاد الدولى للصحفيين، ووائل أبودقة، ابن عم الشهيد سامر أبودقة.

نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر الحرب على غزة مصر وفلسطين الصحافة الفلسطينية مواجهة الإبادة

الأكثر قراءة

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

جدل كبير بشأن "كريسماس صلاح" فى إنجلترا.. ومتابعون: "أطفال غزة تبكى" (صور)

احتواء حريق بمحل شهير بوسط البلد.. والتحريات: "النيران امتدت لمحال مجاورة"

تفاصيل رسالة الكونجرس لبايدن: ممارسات نتنياهو خطر على الجميع

نشوب حريق فى شارع 26 يوليو بوسط القاهرة (صور)

التجديد لعاطل طعن كلبًا أثناء ترويجه للمخدرات بالمقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الأهلى.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى