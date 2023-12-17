الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"دعم عدوان إسرائيل".. أستاذ علوم سياسية تتحدث عن الأزمات التي يواجهها بايدن

بايدن
بايدن

تحدثت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية، عن الأزمات التي يواجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب دعمه المطلق لعدوان إسرائيل.

وقالت بكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، إن الأزمات التي يواجهها بايدن متعددة، منها الحالة الصحية بسبب كبر عمره، وهذا يظهر في الاجتماعات واللقاءات، ويكون له تأثير غير إيجابي على الداخل الأمريكي الذي يحب أن يرى رئيسه في مقتبل العمر والشباب.

وأضافت: بايدن لديه استقطاب داخلي ولا زال يفعل ذلك رغم أننا لم نعتاد بأن أمريكا من الداخل تكون مليئة بالمهاجرين والهمج، لافتة إلى أن هذا الاستقطاب أصبح على السياسات الأمريكية، والمساندة غير المشروطة لإسرائيل، والتوجه الإعلامي لبايدن تأييدًا لإسرائيل.

انقسام آخر بين الشعب الأمريكي يتعلق بالسياسات

وأوضحت أستاذ العلوم السياسية، أن هناك انقساما آخر بين الشعب الأمريكي يتعلق بالسياسات أبرزها القضية الفلسطينية، بعد أن تضمنت خطابات بادين كلها انحيازا كاملا لإسرائيل، كأنها هي من تكتب الخطابات، لينقسم الشعب الأمريكي لأول مرة ما بين مؤيد ومعارض.

وتابعت: هناك تيار كبير بالداخل لا زال يؤيد الرئيس ترامب، لتظهر الولايات المتحدة الأمريكية في حالة من الانقسام بعد أن ظهرت دائما كبوتقة يندمج بها المهاجرون.

عدوان إسرائيل دعم عدوان إسرائيل استاذ علوم سياسية الأزمات التي يواجهها بايدن بايدن

مواد متعلقة

مدير مستشفى جنين: الاحتلال ينتهك القوانين الدولية وحرية حركة سيارات الإسعاف

المبادرة الوطنية الفلسطينية: لا يوجد سياسي في إسرائيل يقبل بحل الدولتين (فيديو)

ائتلاف نزاهة: الجميع أكد أن الانتخابات الرئاسية تمت فى جو ديمقراطى وحيادى

فقد عائلته وحالته خطيرة.. وصول الطفل الفلسطينى لؤى عبدالرحمن لمعبر رفح للعلاج فى مصر (فيديو)

تولى منصبى وزير الدفاع والداخلية.. أبرز المعلومات عن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (فيديو)

أستاذ أحياء: العلاجات البيولوجية تسيطر على الربو وتقلل من استخدام الكورتيزون المستنشق

سائقو شاحنات المساعدات المرسلة لغزة: مستعدون للانتظار فى معبر رفح سنوات (فيديو)

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يخرج المصابين من مستشفى كمال عدوان

الأكثر قراءة

طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان المتميز اليوم.. الأماكن والمساحات وأنظمة السداد

بدعم الرئيس.. شركات البترول تحقق إيرادات 70 مليار جنيه

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

موعد صرف معاشات يناير 2024 وحقيقة رفع الحدين الأدنى والأقصى لها

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-12-2023 والقنوات الناقلة

رئيس حماية المستهلك لـ"الدستور": أزمة السكر مفتعلة.. وننتج 85% من استهلاكنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس

شهداء وجرحى خلال استهداف الاحتلال مساكن ومستشفيات فى غزة