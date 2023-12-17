"دعم عدوان إسرائيل".. أستاذ علوم سياسية تتحدث عن الأزمات التي يواجهها بايدن

تحدثت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية، عن الأزمات التي يواجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب دعمه المطلق لعدوان إسرائيل.

وقالت بكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، إن الأزمات التي يواجهها بايدن متعددة، منها الحالة الصحية بسبب كبر عمره، وهذا يظهر في الاجتماعات واللقاءات، ويكون له تأثير غير إيجابي على الداخل الأمريكي الذي يحب أن يرى رئيسه في مقتبل العمر والشباب.

وأضافت: بايدن لديه استقطاب داخلي ولا زال يفعل ذلك رغم أننا لم نعتاد بأن أمريكا من الداخل تكون مليئة بالمهاجرين والهمج، لافتة إلى أن هذا الاستقطاب أصبح على السياسات الأمريكية، والمساندة غير المشروطة لإسرائيل، والتوجه الإعلامي لبايدن تأييدًا لإسرائيل.

انقسام آخر بين الشعب الأمريكي يتعلق بالسياسات

وأوضحت أستاذ العلوم السياسية، أن هناك انقساما آخر بين الشعب الأمريكي يتعلق بالسياسات أبرزها القضية الفلسطينية، بعد أن تضمنت خطابات بادين كلها انحيازا كاملا لإسرائيل، كأنها هي من تكتب الخطابات، لينقسم الشعب الأمريكي لأول مرة ما بين مؤيد ومعارض.

وتابعت: هناك تيار كبير بالداخل لا زال يؤيد الرئيس ترامب، لتظهر الولايات المتحدة الأمريكية في حالة من الانقسام بعد أن ظهرت دائما كبوتقة يندمج بها المهاجرون.