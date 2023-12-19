الكشف بالمجان على 1421 مواطنًا خلال قافلة طبية لـ"حياة كريمة" ببرج العرب

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية المركزية على مدار يومين بالوحدة الصحية المركزية لطب الأسرة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، والتي تبعد 21 كم عن أقرب مستشفي (مستشفي برج العرب المركزي)، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

10 تخصصات طبية بالقافلة المجانية

وضمت القافلة 10 تخصصات (باطنة- أطفال- أسنان- جراحة - عظام- نساء- تنظيم أسرة- رمد- أنف وأذن- جلدية) وشارك فيها 61 عضوا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

تحويل 13 حالة إلى مستشفيات المديرية

وخلال القافلة، تم توقيع الكشف الطبى على 1421 مريضا من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 13 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى، واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

إجراء 348 تحليلًا طبيًا وفحص 116 من مرافقى المرضى

من جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم خلال القافلة إجراء 348 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة و99 تحليلًا بمعمل الطفيليات و2 أشعة سينية، بالإضافة إلى فحص 116 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد 544 مواطنا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.