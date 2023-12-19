"الناشرين العرب" يهنئ الرئيس السيسى بفوزه لفترة رئاسية ثالثة: قائد ملهم لشعبه

هنأ اتحاد الناشرين العرب، برئاسة الناشر محمد رشاد وأعضاء الاتحاد، الرئيس عبدالفتاح السيسي على انتخابه رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية ثالثة.

"الناشرين العرب": الفوز الساحق الذى حظى به الرئيس كقائد ملهم لشعبه لمستقبل واعد

وقال الاتحاد فى بيان صحفي:" إذ يسعد اتحاد الناشرين العرب بهذا الفوز الساحق الذي حظي به فخامته كقائد ملهم لشعبه لمستقبل واعد متقدم، داعين الله لفخامة الرئيس بالسداد في استكمال مسيرة الخير والنماء لجمهورية جديدة، وراجين من الله خالص الأمنيات من التقدم لمصر وشعبها العظيم في تعزيز دورها الريادي، عربيًّا ودوليًّا.

وبهذه المناسبة يتوجه اتحاد الناشرين العرب بخالص الشكر والتقدير لمصر ورئيسها وحكومتها وشعبها على استضافة مقر رئاسة اتحاد الناشرين العرب.ويدعو اتحاد الناشرين العرب لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بموفور الصحة والسداد في مواصلة مسيرة عطائه للوطن وتحقيق طموحات شعب مصر الأبيِّ نحو مستقبلٍ أفضل.حفظ الله مصر.. ورئيسها وشعبها".

"الوطنية للانتخابات": الرئيس السيسي يحصل على 89.6% من الأصوات

يذكر أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، الإثنين، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة بحصوله على 89.6% من الأصوات.

وأعلنت الهيئة النتائج خلال مؤتمر صحفي بثه التليفزيون الرسمي، أعلن فيه رئيس الهيئة حازم بدوي "اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، متضمنًا فوز عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية"، حاصدًا 39،7 مليون صوت أي 89،6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وجرى انتخاب السيسي رئيسًا لمصر أول مرة في عام 2014 وأعيد انتخابه في عام 2018 وحصل في المرتين على 97 بالمئة من الأصوات.

جرت الانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين في الخارج في الأيام الثلاثة الأولى من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بينما توجه المواطنون داخل البلاد إلى صناديق الاقتراع في أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.

ودعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي طغت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة على الاهتمام بها، خصوصًا في غياب أي منافسة جدية.