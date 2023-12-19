الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سوناك يدعو إسرائيل لضبط النفس والحفاظ على أرواح المدنيين

سوناك
سوناك

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس وزراء المملكة المتحدة، ريشي سوناك، يمثل أمام لجنة الاتصال بمجلس العموم البريطاني، حيث يتلقى أسئلة حول مجموعة من المواضيع من رؤساء لجان التدقيق المتخصصة، ومثل رئيس الوزراء أمام لجنة الارتباط ثلاث مرات تقريبا في السنة.

وخلال جلسة اليوم، تلقى أسئلة حول الصراع بين إسرائيل وفلسطين. 

وقال إن عدداً كبيراً جداً من المدنيين استشهدوا وحث إسرائيل على ضبط النفس – لكنه ألقى باللوم على تصرفات حماس المتمثلة في دمج نفسها في المجتمعات المدنية في الخسائر الكبيرة في الأرواح.

وأضاف للنواب: “عدد كبير جدًا من المدنيين يموتون، بالطبع يموت عدد كبير جدًا من المدنيين. وهذا يختلف عن القول بإن القانون الإنساني قد تم انتهاكه"، مشيرا الى أن وفاة كل مدني هي مأساة.

 

المدنيون والقصف الاسرائيلي 

txt

الصليب الأحمر: ما يجرى فى غزة يمثل فشلًا أخلاقيًا للمجتمع الدولى

 

وعند سؤاله عن المسؤولية عن استشهاد المدنيين، قال للجنة: “هناك جانبان لهذا، إسرائيل تحاول الدفاع عن نفسها، زاعما حركة حماس ترتكب هذه الهجمات تتعمد زرع نفسها داخل السكان المدنيين، فعليها أن تقبل المسؤولية عن ذلك.

وأضاف: "من حق إسرائيل أن تتخذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب إيذاء المدنيين، لكن ذلك سيكون صعباً للغاية إذا كانت المنظمة المحددة التي تسببت في معاناة لا توصف للشعب الإسرائيلي تختبئ بين المدنيين، وهي تفعل ذلك عن عمد، وتعرضهم للأذى عن عمد".

وفي سياق متصل، قال سياسي بريطاني، إن الأشخاص المحاصرين في كنيسة بمدينة غزة وصلوا إلى "آخر علبة ذرة" وأن وضعهم يتدهور، كما أن أفراد عائلة ليلى موران الفلسطينية المسيحية الممتدة هم من بين أولئك الذين حوصروا داخل مجمع كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة لمدة 60 يومًا.

قال عضو البرلمان الذي يمثل أكسفورد ويست وأبينجدون عن حزب الديمقراطيين الليبراليين أمام مجلس العموم البريطاني: لقد تحدثت من قبل في هذا المنزل عن عائلتي الكبيرة الموجودة في كنيسة رعية العائلة المقدسة في الزيتون بغزة، وكان الوضع يائسًا منذ أسابيع ولكنه الآن يتجه نحو الهبوط.

هناك دبابات خارج البوابات، وهناك جنود وقناصة يشيرون إلى داخل المجمع ويطلقون النار على كل من يغامر بالخروج، وقد تم قصف الدير.

غزة فلسطين بريطانيا ريشي سوناك العموم البريطاني

مواد متعلقة

اتفاق الأسرى.. تفاصيل اجتماع أمريكى إسرائيلى بشأن غزة

لماذا تجاهل نتنياهو نداءات بايدن بشأن إدارة غزة؟

الجيش الأردني: ضبط صواريخ وقذائف RBG وألغام على الحدود

فويس أوف أمريكا: الشعب المصري دعم الاستقرار بفوز السيسي بالانتخابات الرئاسية

أوستن: الولايات المتحدة لا تُملي جداول زمنية أو شروطًا للحرب

حاكم دبي مُهنئًا الرئيس السيسي: "نبارك للشعب المصري هذه المسيرة"

الجارديان: فوز الرئيس السيسى بولاية جديدة "حصن للاستقرار"

صحف العالم تبرز فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بالانتخابات

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. الباز يحذر من انفجار وشيك داخل حزب الوفد ويكشف الكواليس

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

عاجل| شبورة صباحًا وبرودة ليلاً.. هيئة الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

الحرب المنسية| اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الجنجويد فى «الجزيرة».. ونزوح الآلاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربي الأردني في منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى