سوناك يدعو إسرائيل لضبط النفس والحفاظ على أرواح المدنيين

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس وزراء المملكة المتحدة، ريشي سوناك، يمثل أمام لجنة الاتصال بمجلس العموم البريطاني، حيث يتلقى أسئلة حول مجموعة من المواضيع من رؤساء لجان التدقيق المتخصصة، ومثل رئيس الوزراء أمام لجنة الارتباط ثلاث مرات تقريبا في السنة.

وخلال جلسة اليوم، تلقى أسئلة حول الصراع بين إسرائيل وفلسطين.

وقال إن عدداً كبيراً جداً من المدنيين استشهدوا وحث إسرائيل على ضبط النفس – لكنه ألقى باللوم على تصرفات حماس المتمثلة في دمج نفسها في المجتمعات المدنية في الخسائر الكبيرة في الأرواح.

وأضاف للنواب: “عدد كبير جدًا من المدنيين يموتون، بالطبع يموت عدد كبير جدًا من المدنيين. وهذا يختلف عن القول بإن القانون الإنساني قد تم انتهاكه"، مشيرا الى أن وفاة كل مدني هي مأساة.

المدنيون والقصف الاسرائيلي

وعند سؤاله عن المسؤولية عن استشهاد المدنيين، قال للجنة: “هناك جانبان لهذا، إسرائيل تحاول الدفاع عن نفسها، زاعما حركة حماس ترتكب هذه الهجمات تتعمد زرع نفسها داخل السكان المدنيين، فعليها أن تقبل المسؤولية عن ذلك.

وأضاف: "من حق إسرائيل أن تتخذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب إيذاء المدنيين، لكن ذلك سيكون صعباً للغاية إذا كانت المنظمة المحددة التي تسببت في معاناة لا توصف للشعب الإسرائيلي تختبئ بين المدنيين، وهي تفعل ذلك عن عمد، وتعرضهم للأذى عن عمد".

وفي سياق متصل، قال سياسي بريطاني، إن الأشخاص المحاصرين في كنيسة بمدينة غزة وصلوا إلى "آخر علبة ذرة" وأن وضعهم يتدهور، كما أن أفراد عائلة ليلى موران الفلسطينية المسيحية الممتدة هم من بين أولئك الذين حوصروا داخل مجمع كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة لمدة 60 يومًا.

قال عضو البرلمان الذي يمثل أكسفورد ويست وأبينجدون عن حزب الديمقراطيين الليبراليين أمام مجلس العموم البريطاني: لقد تحدثت من قبل في هذا المنزل عن عائلتي الكبيرة الموجودة في كنيسة رعية العائلة المقدسة في الزيتون بغزة، وكان الوضع يائسًا منذ أسابيع ولكنه الآن يتجه نحو الهبوط.

هناك دبابات خارج البوابات، وهناك جنود وقناصة يشيرون إلى داخل المجمع ويطلقون النار على كل من يغامر بالخروج، وقد تم قصف الدير.