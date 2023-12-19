الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائد فلومينينسى يهاجم جماهير الأهلى بعد التأهل لنهائى كأس العالم للأندية

ميلو
ميلو

انتقد فيليبي ميلو، قائد فريق فلومينيسي البرازيلي، كثرة أحاديث جماهير الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي عن أعمار لاعبي فريقه.

صاحب الـ 40 عامًا قال عبر شبكة "فيفا سبورت" إن جماهير الأهلي تحدثت كثيرًا وكانت مزعجة بشكل مثير عن أعمار لاعبي فلومينيسي".

وأكمل: "الرد كان في الملعب بتحقيق فلومينيسي الفوز على حساب الأهلي المصري وبلوغ نهائي كأس العالم للأندية".

وأتم حديثه: "يجب النظر إلى المستوى وليس للأعمار في كرة القدم".

وتأهل فلومينيسي إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الانتصار على الأهلي بهدفين نظيفين.

وحسم فلومينينسي الفوز في الشوط الثاني بعد أن تقدم له جون أرياس بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 71 ثم أضاف الكولومبي جون كينيدي الهدف الثاني في الثواني الأخيرة.

ويلتقي فلومينينسي في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع غدا الثلاثاء بين مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا وأوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا، فيما يلتقي الاهلي مع الخاسر منهما في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتواصلت عقدة الأندية البرازيلية للأهلي والأندية العربية، حيث خسر الأهلي للمرة الخامسة أمام بطل أمريكا الجنوبية في مونديال الأندية بعد الخسارة أمام إنترناسونال في 2006 وكورينثيانز في 2012 وبالميراس في 2021 وفلامنجو في 2022 مقابل انتصار وحيد بركلات الترجيح على بالميراس في 2020.

ومنح فلومينينسي الأندية البرازيلية الفوز الثامن على الفرق العربية، حيث كان الاستثناء الوحيد فوز الرجاء البيضاوي على أتلتيكو مينييرو في قبل نهائي 2013 وفوز الهلال السعودي على فلامنجو في 2022.

فيليبي ميلو ميلو فلومينيسي الاهلى جماهير الاهلي

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