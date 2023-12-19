الصحة العالمية: موافقة العالم على استمرار القصف الإسرائيلي بمستشفيات غزة يخالف الضمير

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن منظمة الصحة العالمية، والتي أكدت أن موافقة العالم على استمرار القصف الإسرائيلي بمستشفيات قطاع غزة أمر يخالف الضمير ولا يصدق.

وأكدت الصحة العالمية، تراجع عدد العاملين بالرعاية الصحية في غزة ومقتل 200 طبيب على الأقل بالقطاع.

وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ74 من العدوان على غزة، قصفها على مناطق مختلفة من القطاع، بعد يوم دامٍ (أمس) استشهد فيه أكثر من 200 مواطن، معظمهم من الأطفال، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتركزت عمليات القصف الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، في رفح وخان يونس جنوب ووسط القطاع، حيث أفادت مصادر صحية ومحلية فلسطينية في رفح باستشهاد 25 مواطنًا على الأقل، بينهم صحفي، وعدد من الأطفال والنساء، في قصف استهدف ثلاثة منازل في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من رفح.