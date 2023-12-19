دعم مستمر.. "حياة كريمة" تجهز قوافل غذائية لأهالينا في غزة

دعم مستمر من مؤسسة حياة كريمة لأشقائنا في غزة، بمشاركة عدد كبير من شباب الجامعات والمدارس المصرية المختلفة في تعبئة المواد الغذائية، مع تواصل مستمر ومكثف من كافة الأطراف الفعالة، لمد أهالي فلسطين بالسلع اللازمة في أثناء الحرب.

دعم مستمر

وقال عبد الرحمن سالم، أحد المتطوعين في تنظيم المساعدات: "نسعى دائما إلى صالح الشعب الفلسطيني ونترك دراستنا من أجل المشاركة في تلك الفاعليات لمد أهالي غزة بالسلع الغذائية اللازمة أنا وزملائي في الجامعة من خلال تطوعنا في المبادرة الإنسانية حياة كريمة من خلال المشاركة الفاعلة للباب وكان لنا دور كبير في التجهيزات خلال الفترة إلى فاتت".

إدخال أكبر عدد من المساعدات

وأضافت ريناد سعيد طالبة ومتطوعة في مبادرة حياة كريمة: "ليست المرة الأولى التي نشارك بمؤسسة حياة كريمة لدعم غزة، ولكن منذ بداية حرب في أكتوبر الماضي ومصر كان لها دور فعال وكبير في إدخال أكبر عدد من المساعدات ودعم مستمر من مؤسسات الدولة المصرية لمساندة أهالينا والدولة المصرية كان موقفها واضحا وصريحا في القضية الفلسطينية والشباب المتطوع أظهر أنه قادر على حل الأزمات ومساندة القريب والبعيد.

وأكد محمود سالم متطوعا: "تجهيز المساعدات مستمر لإدخال شاحنة خلال أيام قليلة لغزة عن طريق معبر رفح المصري بمساعدة عدد كبير من الشباب وفي انتظارها عدد متطوع من شباب سيناء للتجهيزات الأخيرة قبل إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية لإضافة أكبر كمية من المواد الغذائية التي تساعدهم في الحياة".