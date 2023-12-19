الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حياة كريمة" ترسم البهجة على وجوه أهالي قرية كفر النقيب بعد سنوات من الإهمال

حياة كريمة
"حياة كريمة

تستمر مبادرة "حياة كريمة"، واحدة من أهم المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحقيق نجاحاتها الملموسة في تغيير حياة الملايين من سكان القرى الأكثر احتياجًا في مصر، وفي هذا السياق، تبرز قرية كفر النقيب، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، كمثال حي للتحسينات والتغيير الذي أحدثته المبادرة.

بتكلفة تخطت 4.5 مليار جنيه، قامت مبادرة "حياة كريمة" بتنفيذ مشروعات تطويرية بمركز زفتي بمحافظة الغربية، في 54 قرية و88 تابعة لها، ومن بين هذه القرى قرية كفر النقيب، وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات التي كانت تعد من أهم مطالب سكان القرية، والتي أسهمت في تحسين الأحوال المعيشية وتحقيق التنمية المستدامة.

أحد الأهداف الرئيسية لمبادرة "حياة كريمة" في قرية كفر النقيب كان بناء عدد من المنازل للفقراء الذين كانوا يعيشون في منازل آيلة للسقوط، وقد تم تنفيذ هذا المشروع بنجاح، ضمن مبادرة "سكن كريم" المنبثقة من المبادرة الرئيسية "حياة كريمة" مما ساهم في توفير سكنٍ آمن ولائق لهؤلاء الأسر، كما تم إحلال وتجديد البنية التحتية لشبكة المياه، مما أدى إلى توفير مياه نظيفة وصحية للسكان.

بالإضافة إلى ذلك، قامت المبادرة بتزويد قرية كفر النقيب بعدد من ماكينات الصراف الآلي للبنوك المختلفة، وذلك لتسهيل عمليات السحب النقدي وتوفير الخدمات المصرفية لأصحاب المعاشات والسكان الموجودين بالقرية والعزب التابعة لها، وقد لاقت هذه الخطوة استحسانًا وتقديرًا من الأهالي الذين شعروا بالراحة والتسهيلات التي تم توفيرها لهم.

أعرب ياسر غانم، أحد أهالي قرية كفر النقيب، عن سعادته وشكره لمبادرة "حياة كريمة" وللرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المبذولة، وأشار إلى أن هذه المبادرة أعادت الأمل للأسر الأكثر احتياجًا التي كانت قد تم تجاهلها لسنوات طويلة من قبل الجهات المسؤولة، وأوضح أن المشروعات المنفذة، مثل بناء المنازل الآمنة وتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات المصرفية، ساهمت في تحسين جودة حياة الأهالي وزيادة فرص الازدهار والتنمية في القرية.

"حياة كريمة" جاءت للنهوض بالقرى

من جهته، أشار وائل عنتر، أحد سكان قرية كفر النقيب، إلى أن مبادرة "حياة كريمة" جاءت للنهوض بالقرية بعد سنوات من المعاناة والنقص في الخدمات الأساسية، وأشار إلى أن القرية كانت في حاجة ماسة إلى وحدة صحية وتوصيل الصرف الصحي للمنازل وتحديث المركز الشباب وإنشاء مكتب بريد ووحدة إطفاء وتوصيل الغاز الطبيعي ورصف الطرق. 

وأضاف: “بفضل المبادرة تم تنفيذ معظم هذه المشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى 95%، ما ساهم في تحقيق تحسن كبير في البنية التحتية للقرية وتوفير الخدمات الأساسية للسكان”.

وتعد مبادرة "حياة كريمة" في قرية كفر النقيب نموذجًا ناجحًا للتنمية المجتمعية وتحسين الظروف المعيشية في القرى المصرية وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة المصرية بتحسين حياة سكان القرى وتوفير الفرص والخدمات الأساسية لهم ومن المتوقع أن تستمر المبادرة في تحقيق المزيد من النجاحات وتغيير حياة المزيد من السكان في قرى مصر الأخرى التي تستفيد منها.

"حياة كريمة
"حياة كريمة
"حياة كريمة
"حياة كريمة
"حياة كريمة
90520
90520
124378
124378
مبادرة حياة كريمة تحقق البهجة على وجوه أهالي قرية كفر النقيب أهم المبادرات الرئاسية تغيير حياة الملايين في 54 قرية و 88 تابعة لها أهم مطالب سكان القرية تحسين الأحوال المعيشية وتحقيق التنمية المستدامة أهالي قرية كفر النقيب التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية

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