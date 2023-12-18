بعد إعلان فوز الرئيس السيسي.. اجواء احتفالية تُسيطر على شوارع الغربية (صور)

عمت الفرحة والاحتفالات شوارع محافظة الغربية، مع إعلان الهيئة المشرفة على الانتخابات الرئاسية فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة.

وشهدت المحافظة احتفالات حاشدة وتعبيرًا عن الفرحة والدعم للرئيس السيسي والثقة في قيادته للوطن في المرحلة القادمة.

من جهته، أشار النائب أحمد يحيى الجحش، أمين حزب حماة الوطن بالغربية، إلى أن الشعب المصري يثبت في كل موقف أنه يتمتع بوعي عالٍ ومسئولية وطنية عالية، فقد أدرك الشعب حجم المخاطر والمؤامرات التي تحاك ضد الدولة، وكان حاضرًا وانتفض خلال أيام التصويت الثلاثة ليصطف على صناديق الانتخابات ويختار رئيسًا قويًا وقادرًا على حماية الدولة والحفاظ على سيادتها، وأشاد الجحش بالمواقف العديدة التي أكدت قيادة الرئيس السيسي لمصر وللمنطقة العربية بأكملها، بما في ذلك الموقف المصري القوي تجاه قضية غزة والحرب الدبلوماسية التي تخوضها الدولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

فيما أكد محمد عريبي، أمين عام حزب مستقبل وطن بالغربية، أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة يأتي استكمالًا لمسيرة التنمية والتقدم التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، وأكد أن فوز الرئيس السيسي جاء نتيجة لثقة الشعب المصري في قدراته القيادية وقراراته الحكيمة، وحرصه على حماية كرامة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة من الدولة.

وأشار “عريبي” إلى التقدم الكبير الذي تحقق في مجالات الخدمات الصحية والمبادرات الطبية، وجهود مكافحة فيروس سي، والتركيز على ملف الإسكان وبناء المدن الجديدة وتوفير السكن للشباب.

من جهته، قال المهندس مجدي مراد، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالغربية، إن مقرات الأحزاب في الغربية، شهدت احتفالات صاخبة وكذلك الشوارع والميادين، حيث تجمع الآلاف من الأشخاص للتعبير عن فرحتهم ودعمهم للرئيس السيسي، وتزينت الشوارع بالأعلام المصرية واللافتات التي تحمل صور الرئيس، وتم تنظيم فعاليات احتفالية متنوعة.

وأعرب عدد من أعضاء الأحزاب السياسية في المحافظة عن سعادتهم ودعمها الكامل للرئيس السيسي وفوزه في الانتخابات الرئاسية مؤكدين أن هذا الفوز يعكس ثقة الشعب المصري في قدرات الرئيس السيسي ورؤيته الاستراتيجية لتحقيق التقدم والرخاء للبلاد.

وأعربوا عن تفاؤلهم بمستقبل مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، وعن رغبتهم في المساهمة في بناء مستقبل أفضل للبلاد، وأكدوا استعدادهم للعمل بجد وتفانٍ من أجل تحقيق التنمية والازدهار في جميع المجالات، ومؤكدين أن بهذا الفوز، تستمر مصر في مسيرتها نحو التقدم والاستقرار، وتؤكد الرسالة القوية للعالم بأن الشعب المصري يدعم قيادته ويساندها في مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات الوطنية.

مسيرة بالأعلام احتفالًا بفوز الرئيس السيسي

مسيرة بالأعلام احتفالًا بفوز الرئيس السيسي

مسيرة بالأعلام احتفالًا بفوز الرئيس السيسي

مسيرة بالأعلام احتفالًا بفوز الرئيس السيسي

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