الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير أوابك: روسيا تبدأ إنتاج الغاز المسال رغم العقوبات الأمريكية

المهندس وائل حامد
المهندس وائل حامد حامد خبير أسواق الغاز فى الاوابك

قال المهندس وائل حامد حامد، خبير أسواق الغاز والهيدروجين بمنظمة أوابك، إن روسيا تبدأ إنتاج أول قطرة من الغاز الطبيعي المسال لأول مرة من محطة أركتيك ٢، التي تخضع لعقوبات أمريكية.

روسيا تبدأ إنتاج أول قطرة من الغاز المسال

وأوضح خبير أسواق الغاز والهيدروجين في منظمة أوابك، في تصريحات لـ "الدستور"، أن تشغيل هذا المشروع، الذي سيكون الأكبر من نوعه في روسيا بقدرة ١٩.٢ مليون طن من الغاز المسال سنويًا، يشكل اختبارًا لقدرة روسيا على إنتاج الغاز الطبيعي المسال دون الحاجة إلى التكنولوجيا الغربية، واستبدالها بتكنولوجيا روسية وصينية، يتم ذلك تحت وطأة العقوبات الأمريكية التي استهدفت هذا المشروع بشكل خاص.

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 منظمة أوابك

وأشار خبير منظمة أوابك إلى أن نجاح روسيا في دخول سوق الغاز الطبيعي المسال سيمكنها من تعويض الخسائر في مبيعات الغاز إلى السوق الأوروبية. 

اختراق الأسواق الأوروبية

وسيتيح لها اختراق الأسواق الأوروبية من جديد من خلال نافذة الغاز الطبيعي المسال، التي تعتمد عليه السوق الأوروبية بنسبة تصل إلى ٥٠٪ من حجم وارداتها من الغاز بشكل عام.

رابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال 

وأشار إلى أن روسيا تعد رابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالميًا، وتنتج الغاز المسال بطاقة إنتاجية قصوى، خاصة أنه لا يخضع للعقوبات الغربية حتى الآن. 

كما تستفيد العديد من الدول الأوروبية من الغاز المسال الروسي، وعلى رأسها بلجيكا وفرنسا وهولندا وإسبانيا.

الغاز الغاز الطبيعي المسال عقوبات أمريكية الهيدروجين روسيا

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