جمعية مستثمرى العاشر من رمضان تهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

أعرب مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف، عن سعادتهم البالغة بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، مؤكدين استمرار مساندتهم القيادة السياسية فى مواصلة البناء والتنمية الاقتصادية الشاملة.

وأكد الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن انتخاب الرئيس السيسى يدعم خطة الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة بعد الطفرة الاقتصادية التى حققتها مصر خلال السنوات الـ10 الماضية، واستكمال خطة الرئيس فى مواصلة البناء والإنجاز.

وأوضح عارف أن النجاح الذى حققته القيادة السياسية على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية جعلت من الاقتصاد المصرى اقتصادا صلبا تحدى بالفعل كل الصدمات التى لم تستطع دول كٌبرى تجاوزها، بدءا من أزمة تفشى فيروس كورونا فى 2019 وما خلفته من أزمات اقتصادية طاحنة أثرت سلبا على نمو الاقتصاد العالمى، وما تبعها من تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، دخولا فى اشتعال منطقة الشرق الأوسط بالحرب الغاشمة فى غزة، ورغم ذلك يظل الاقتصاد المصرى صامدا فى مواجهة كل هذه التداعيات بفضل تكاتف المصرية خلف القيادة السياسية والإصرار على بناء مصر الحديثة فى وقت قياسى.

من جانبه هنأ أيمن رضا الأمين العام ومساعد الرئيس للاتصال السياسى بجمعية المستثمرين العاشر من رمضان الرئيس عبدالفتاح السيسى على استحقاق فوزه بدورة رئاسية جديدة لقيادة مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية بفضل جهود قائدها العظيم على مدى السنوات الماضية أصبحت قادرة على مواجهة كافة التحديات محليا وإقليميا ومواصلة أعمال البناء والتنمية، مشددا على ضرورة تكاتف القطاع الخاص والمجتمع المدنى وكافة أطياف النسيج الوطنى جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية والحكومة المصرية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لتبقى مصر شامخة.

وأكد أيمن رضا الدور المحورى الذى يجب أن يلعبه المجتمع الصناعى والقطاع الخاص فى مساندة الدولة المصرية فى دفع عجلة الإنتاج والبناء وخلق المزيد من الفرص التشغلية للقضاء على البطالة وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتخفيف الأعباء عن الإقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.