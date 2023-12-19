الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمعية مستثمرى العاشر من رمضان تهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

الدكتور سمير عارف
الدكتور سمير عارف

أعرب مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف، عن سعادتهم البالغة بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، مؤكدين استمرار مساندتهم القيادة السياسية فى مواصلة البناء والتنمية الاقتصادية الشاملة.

وأكد الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن انتخاب الرئيس السيسى يدعم خطة الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة بعد الطفرة الاقتصادية التى حققتها مصر خلال السنوات الـ10 الماضية، واستكمال خطة الرئيس فى مواصلة البناء والإنجاز.

وأوضح عارف أن النجاح الذى حققته القيادة السياسية على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية جعلت من الاقتصاد المصرى اقتصادا صلبا تحدى بالفعل كل الصدمات التى لم تستطع دول كٌبرى تجاوزها، بدءا من أزمة تفشى فيروس كورونا فى 2019 وما خلفته من أزمات اقتصادية طاحنة أثرت سلبا على نمو الاقتصاد العالمى، وما تبعها من تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، دخولا فى اشتعال منطقة الشرق الأوسط بالحرب الغاشمة فى غزة، ورغم ذلك يظل الاقتصاد المصرى صامدا فى مواجهة كل هذه التداعيات بفضل تكاتف المصرية خلف القيادة السياسية والإصرار على بناء مصر الحديثة فى وقت قياسى.

رئيس التنمية الصناعية تبحث مطالب مستثمري كفر الشيخ وتتفقد مصانع بلطيم

من جانبه هنأ أيمن رضا الأمين العام ومساعد الرئيس للاتصال السياسى بجمعية المستثمرين العاشر من رمضان الرئيس عبدالفتاح السيسى على استحقاق فوزه بدورة رئاسية جديدة لقيادة مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية بفضل جهود قائدها العظيم على مدى السنوات الماضية أصبحت قادرة على مواجهة كافة التحديات محليا وإقليميا ومواصلة أعمال البناء والتنمية، مشددا على ضرورة تكاتف القطاع الخاص والمجتمع المدنى وكافة أطياف النسيج الوطنى جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية والحكومة المصرية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لتبقى مصر شامخة.

وأكد أيمن رضا الدور المحورى الذى يجب أن يلعبه المجتمع الصناعى والقطاع الخاص فى مساندة الدولة المصرية فى دفع عجلة الإنتاج والبناء وخلق المزيد من الفرص التشغلية للقضاء على البطالة وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتخفيف الأعباء عن الإقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.

جمعية مستثمرى العاشر من رمضان سمير عارف الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة البناء والتنمية الإقتصادية خطة الإصلاح

الأكثر قراءة

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

عاجل.. شبورة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة اليوم

سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة: "بيغير عليا من كابتن السباحة"

التفاصيل الكاملة لموعد صرف معاشات شهر يناير 2024

الأهلى فى المونديال.. الفريق يستأنف تدريباته فى جدة بدون راحة

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو في غزة تنشئ جيلا أقوى من حماس

إصابة صحفيين واستشهاد العشرات جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا (صور)

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة