الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أعضاء مجلس النواب يقفون دقيقة حدادًا على روح النائب الراحل خليفة رضوان

مجلس النواب
مجلس النواب

وقف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، دقيقة صمت مع قراءة فاتحة الكتاب الكريم ترحما على وفاة النائب خليفة رضوان نائب جرجا بمحافظة سوهاج.

ونعى رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب الراحل، مشيرا إلى أنه عمل طوال حياته لخدمة أهالي دائرته وكان مثالا للنائب الخلوق الذي يحمل قضايا ومشاكل أهله ووطنه.

كما نعى زعيم الأغلبية الدكتور عبدالهادي القصبي النائب الراحل معددا صفاته الحميدة وسأل لأهله الصبر السلوان.

كما نعى نواب محافظة سوهاج الراحل خليفة رضوان، حيث وصفه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بأنه أحد رموز العمل السياسي بالصعيد، ورجل المصالحات في محافظات الصعيد.

 وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان إن الراحل كان نائبا سياسيا محنكا وعلامة بارزة من علامات الصعيد في العمل الوطني.

ونعى كل نواب محافظة سوهاج النائب الراحل متمنين له الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي دقيقة صمت النائب خليفة رضوان سوهاج

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