"الأرصاد" تكشف أسباب برودة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى والقاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، موضحة أن درجات الحرارة بدأت تنخفض على أغلب محافظات الجمهورية منذ الأمس.

وأشارت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية، عبر القناة الأولى، أن مصادر الكتل الهوائية االتي تسببت في انخفاض درجات الحرارة قادمة من الشمال ناحية البحر المتوسط وجنوب أوروبا، وتلك الكتل منخفضة في درجات حرارتها بشكل كبير مقارنة بالكتل الهوائية الصحراوية، لافتة أن الأجواء الشتوية خلال فترة النهار لطيفة على معظم محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينمت توجد أجواء معتدلة تماما على جنوبي الصعيد وسيناء.

وتوقعت أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، لذلك الأجواء أقرب للخريفية، متابعة: «فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل، سيزداد الشعور بانخفاض درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر».

ولفتت إلى أن درجة الحرارة الصغرى تصل لـ14 و13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، موضحة أن المدن والأماكن الجديدة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي تنفخض بها درجات الحرارة ويزيد بها الشعور بالبرودة بصورة أكبر.