الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. شبورة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة اليوم

شبورة
شبورة

حذرت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال فترة الليل والساعات الأولى من الصباح، لتصبح الأجواء باردة وشديدة البرودة، اليوم الثلاثاء.

الطقس يتأثر بمصادر كتل هوائية شمالية

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض في معظم المحافظات، حيث نتأثر بمصادر كتل هوائية شمالية، موضحة أن الكتل الهوائية منخفضة في درجة الحرارة، وبالتالي سنشعر بانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا، ليصبح الطقس معتدلًا نهارًا.

ولفتت إلى وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة على المناطق المطلة على البحر المتوسط، ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مشيرة إلى وجود نشاط في الرياح، مما سيساهم في انخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية.

درجات الحرارة اليوم 

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 14، والعظمى 22.

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 13، والعظمى 21.

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 13، والعظمى 23.

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 16، والعظمى 25.

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 11، والعظمى 23.

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 12، والعظمى 25.

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 15، والعظمى 27.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الارصاد درجات ا درجات الحرارة اليوم

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