الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المدارس تستعد لتسليم أجهزة التابلت المدرسي.. تفاصيل الأوراق المطلوبة

التابلت المدرسي
التابلت المدرسي

تستعد المدارس الثانوي العام، لتسليم أجهزة التابلت المدرسي، لطلاب الصف الأول الثانوي العام، خلال أيام استعدادًا لعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول، بعد أن تم تسليم الأجهزة مخازن المديريات التعليمية.

الأوراق المطلوبة لحصول الطالب على أجهزة التابلت

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لحصول الطالب على أجهزة التابلت، وتضمنت الأتي:

1- صورة من شهادة ميلاد الطالب 

2- صورة بطاقة ولي الأمر 

3-إيصال تأمين التابلت الأصلي بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال

4- إقرار تسليم التابلت من المدرسة 

5-إقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من توزيع أجهزة التابلت المدرسي على المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية؛ تمهيدا لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوى العام، قبيل بدء امتحانات نصف العام الدراسي 2023/ 2024 م.

"التعليم" تنتهى من توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام

وأكدت الوزارة أنه سيتم عقد امتحانات منتصف العام الدراسي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام إلكترونيا عبر أجهزة التابلت المدرسي، على أن يؤدي الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت الاختبارات ورقيا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم ربط أجهزة التابلت المدرسي بمنصات التعلم المختلفة، وتوفير محتوى رقمى كبير للطالب كبديل للكتاب المطبوع، يستطيع الطالب من خلاله تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منه فى إطار توفير مصادر تعلم مختلفة يحتاجها الطالب حتى لا يعتمد على مصدر واحد، ومن ثم يحقق الطالب الهدف من التعلم القائم على المتعة.

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"التعليم": عقد اختبارات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا

وكان قد قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الثانوية العامة أصبحت شفافة بشكل كبير بسبب استخدام التحول الرقمى والتكنولوجيا فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وأيضا أعمال التظلم على نتيجة الثانوية العامة، موضحا أنه يتم عقد الامتحان وفق نظام البابل شيت وتصحيحه إلكترونيا من خلال التحول الرقمى والتكنولوجيا.

وزارة التربية والتعليم طلاب الصف الأول الثانوي العام سليم أجهزة التابلت المدرسي مخازن المديريات التعليمية أجهزة التابلت

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