محافظ بورسعيد مهنئًا الرئيس السيسى بفوزه: فخور بالإنجازات تحت قيادته

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مؤتمرًا موسعًا عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، والدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعبدالفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة، والقيادات التنفيذية والأمنية والأحزاب ومديري المديريات والتحالف الوطني وشباب المحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وكل الجهات المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وفي بداية اللقاء، تقدَّم اللواء عادل الغضبان بخالص التَّهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيسِ الجمهوريَّة؛ بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسيَّة 2024م، وتجديد ثقة أبناء مصر فيه، في هذه المرحلة المهمَّة لقيادة الوطن واستكمال خطط البناء والتَّنميةِ والاستقرار؛ لتحقيق نهضة الوطن ونموِّه وازدهارِه.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بما شهدته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة على كل الأصعدة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على ثقته التامة في استكمال مسيرة التنمية والرخاء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعيًا المولي عز وجل أن يوفِّقَ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فترتِه الرئاسيَّة الجديدة؛ وأن يسدد خطاه لصالح مصرنا الغالية، وتحقيق آمال الشَّعب المصرى وتطلعاتِه والوصول بمصرَ إلى مصافِّ الدول المتقدِّمة، وأن يديمَ عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

ووجّه الغضبان الشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة في العملية الانتخابية بمحافظة بورسعيد، وأكد على خالص شكره وتقديره للأجهزة الأمنية والسيادية بمحافظة بورسعيد وكذلك رجال مديرية أمن بورسعيد، وذلك لجهودهم الأمنية المكثفة قبل وأثناء سير العملية الانتخابية، فضلًا عن دورهم في تأمين المقرات الانتخابية، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين خلال عملية التصويت.

الغضبان يشكر المساهمين في نجاح الانتخابات الرئاسية

كما توجه بالشكر والتقدير للتنفيذيين من رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ومديري المديريات والتربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، وذلك على جهودهم الكبيرة والمضنية خلال سير أعمال الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة بورسعيد، وحرصهم على توعية المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري واختيار رئيس الدولة المصرية.

وتوجه المحافظ بالشكر أيضًا للأحزاب السياسية بمحافظة بورسعيد والتحالف الوطني وجامعة بورسعيد وكل الجهات، وقال محافظ بورسعيد إن الجهات المشاركة في العملية الانتخابية بمحافظة بورسعيد ضربت أروع الأمثلة للإخلاص في العمل وحب الوطن، والذي بدا واضحًا من خلال الاستعدادات المكثفة التي تم اتخاذها في جميع الأحياء وبورفؤاد، لتجهيز المقار الانتخابية على أعلى مستوى، والمتابعة الميدانية المستمرة لانتظام سير العملية الانتخابية، والتواصل المستمر مع غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة، وتقديم كل التيسيرات للمواطنين خلال عملية الاقتراع.

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية ببورسعيد ظهرت بصورة مشرفة، عكست التطور الحضاري والتنمية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، مشيدًا بمستوى التنظيم والرقي الذي شهدته اللجان الانتخابية، والذي كان نتيجة عمل دءوب للأجهزة التنفيذية والأمنية قبل بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية.

ونوه اللواء عادل الغضبان إلى أن التعاون والتنسيق المستمر بين كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية كان أهم أسباب انتظام العملية الانتخابية وخروجها في أبهى صورة بمحافظة بورسعيد.

كما أشاد محافظ بورسعيد بالإقبال المكثف للمواطنين خلال عملية الاقتراع، ووعيهم بضرورة ممارسة حقهم الدستوري، واختيار من يمثلهم كرئيس للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية، متمنيًا للجميع التوفيق خلال الفترة المقبلة لما فيه الخير لبلدنا الحبيبة.

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اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،