قوافل "حياة كريمة" الطبية تواصل أعمالها بمرسى علم اليوم

تواصل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها بالكشف الطبى على أهالى مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر لليوم الثانى على التوالي، حيث وصلت القافلة لوحدة صحة الأسرة أمس الإثنين، وتستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

وانتهت القوافل العلاجية أمس الأول الأحد من أعمالها بالكشف الطبى على أهالى قريتى أدلديت ومرسى حميرة، التابعة لمدينة الشلاتين، وذلك لمدة يومين السبت، والأحد الماضيين.

وكانت انتهت القافلة من إجراء الكشف الطبى على أهالى قرية أبورماد التابعة لحلايب، حيث انطلقت القوافل العلاجية الأربعاء قبل الماضى، وبدأت عملها بوحدة الأمل بمدينة رأس غارب وقضت فيها يومين 6 و7 ديسمبر، وتابعت عملها وانطلقت من غارب شمالًا إلى قرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير وسط البحر الأحمر، وقضت فيها يومين 8 و9 ديسمبر.

واستكملت عملها بإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانًا على أهالى قرية المستعمرة فى القصير، واستمرت فيها أيضًا يومي 10 و11 ديسمبر، وتوجهت بعد ذلك إلى جنوب البحر الأحمر حيث مدينة حلايب وقضت فيها يومي 12 و13 ديسمبر.

ووصلت إلى قرية أبورماد التابعة لمدينة حلايب خلال اليومين الماضيين، واستغرقت فيها يومين ووصلت إلى قريتى ادلديت ومرسى حميرة بالشلاتين، لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانًا، وكذلك منذ أمس الإثنين إلى مدينة مرسى علم وتحديدًا بوحدة صحة الأسرة هناك، وبعد ذلك تختم أعمالها بقرية أم الحويطات بسفاجا الأربعاء والخميس المقبلين.

مرسى علم تستقبل 3 آلاف سائح.. على متن 19 طائرة دولية

في سياق آخر، يستعد مطار مرسى علم الدولي على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، لاستقبال ما يقرب من 30 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، يصلون على متن 19 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 100 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية السبت الماضى وحتى الجمعة المقبل.

وتقوم الأجهزة المختصة بمطار مرسى علم الدولي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 8 رحلات من ألمانيا، رحلتان من النمسا، ورحلة إنجليزية، ورحلتان من سويسرا، ورحلة من هولندا، و3 رحلات من إيطاليا، ورحلة داخلية.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل، بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة، 100 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.