الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميلاد هلال شهر رجب لعام 1445 هجريًا وأول أيامه فلكيًا

هلال
هلال

يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 2024/1/11 (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة، وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

هلال شهر رجب لعام 1445 هجريا 

ويغرب القمر قبل غروب الشمس بـ3 دقائق في مكة المكرمة و7 دقائق في القاهرة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2- 9 دقائق)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 17 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الجمعة 2024/1/12 هو المتمم لشهر جمادى الآخرة 1445 هـ، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1445 هـ فلكيًا يوم السبت 2024/1/13.

نظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

هلال شهر رجب جمادى الأول التوقيت المحلي غروب الشمس يوم الرؤية

الأكثر قراءة

عاجل.. جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: استهداف أحياء الدرج والزيتون والشجاعية بأحزمة نارية (فيديو)

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 19-12-2023

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-12-2023 فى مصر للبيع والشراء

أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 19-12-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة