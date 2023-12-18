المؤلف أحمد عثمان عن فوز الرئيس السيسي: الأب الروحي لكل المصريين

أعرب المؤلف أحمد عثمان عن سعادته وفخره الشديد بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة حكم جديدة حتى عام 2030، بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة اليوم.

وقال مؤلف حكاية “روحي فيك” من حكايات “55 مشكلة حب” في تصريح للدستور: “ألف مبروك للرئيس عبد الفتاح السيسي يستحقها عن جدارة فهو الأب الروحي لكل المصريين”.

وعن رأيه في تطور الفن في حكم الرئيس السيسي، قال احمد عثمان: “الفن طول العمر في تطور ليخاطب فكر جيله لينال مصدقيته حينما يعرض وهذا ما يحدث مع الجيل الحالي من تطور تكنولوجي وآراء فكرية عبر كافة وسائل التواصل الإجتماعي فأصبح سرد السيناريوهات فى ازدهار وتطور كبير، خاصة مع وجود ظهور المنصات التي أتاحت الفرصة لزيادة الأعمال الفنية، والفرص للعديد من المواهب الجديدة للمشاركه في الكثير من الأعمال الفنية”.

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أعلن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، بنسبة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

كما أوضح أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، عدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، بنسبة 1.1%.

عبدالفتاح السيسي حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا، بنسبة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

حازم محمد سليمان عمر، حصل على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا من الأصوات الصحيحة، بنسبة 4.5%

محمد فريد سعد زهران، حصل على مليون و776 ألفًا، و952 صوتًا، بنسبة 4%

عبدالسند حسن محمد يمامة حصل على 822 ألفًا و606 صوتًا بنسبة 1.9% صوت