اتفاق الأسرى.. تفاصيل اجتماع إمريكى إسرائيلى بشأن غزة

ذكر موقع إكسيوس الأمريكي، نقلُا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن اجتماع رؤساء المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز وديفيد بارنيا رئيس وكالة التجسس الإسرائيلي الموساد في وارسو يدور حول اتفاق جديد محتمل لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة.

ولعب مدير وكالة المخابرات المركزية دورُا رئيسيُا في التوسط في الصفقة السابقة التي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة الشهر الماضي، لكن مصدرًا فلسطينيًا مطلعًا على المحادثات قال منذ ذلك الحين إن المفاوضات بشأن وقف مؤقت جديد لإطلاق النار "لم تبدأ بعد"، على الرغم من "إعلان إسرائيل المتكرر أنها تمضي في الخطوات التفاوضية".

وقالت حماس للوسطاء، إن أي مفاوضات لن "تشمل مناقشة هدنة جديدة، بل وقف شامل لإطلاق النار، ولن تتفاوض على أي هدنة إنسانية أخرى"، حسبما ذكرت الوكالة نقلُا عن المصدر.

المساعدات الإنسانية

تم تفتيش أكثر من 200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية ونقلها إلى قطاع غزة يوم الأحد، بحسب متحدث باسم حكومة الاحتلال

وقال تال هنريش، في مؤتمر صحفي يومي، إن 122 شاحنة دخلت غزة عبر معبر رفح و79 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال مسؤولون إن معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة فتح يوم الأحد أمام شاحنات المساعدات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، في خطوة تهدف إلى مضاعفة كمية الغذاء والدواء التي تصل إلى القطاع.

وقال مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية (كوجات) في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تم تفتيش أكثر من 190 شاحنة مساعدات إنسانية، ودخلت غزة يوم الإثنين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن القوات الإسرائيلية حققت "إنجازًا مهمًا وناجحًا للغاية" في ساحة المعركة ضد حماس.

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي المشترك مع لويد أوستن، قال جالانت إن القضاء على قيادة حماس "سيتحقق قريبًا كما نأمل".

وأضاف أن إسرائيل ستنتقل تدريجيًا إلى المرحلة التالية من العمليات في الحرب التي قد يتمكن فيها السكان المحليون من العودة إلى شمال قطاع غزة. قال جالانت: استطيع أن أقول لكم أننا سنتمكن قريبًا من التمييز بين المناطق المختلفة في غزة.