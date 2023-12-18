محمد شردي: الشعب قال كلمته في الانتخابات "حد لي شوق في حاجة" (فيديو)

وجه الإعلامي محمد شردي، الشكر لكل الهيئات الحكومية والأحزاب السياسية التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية 2024، لما بذل من جهود لنجاح هذا الإستحقاق الإنتخابي.

وأشار شردي، خلال تقديمة برنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة، أن ما حدث في مشهد الإنتخابات الرئاسية، سيشجع الكثير من الأحزاب على المشاركة في الحياة السياسية.

وأضاف، أن الانتخابات الرئاسية خرجت بشكل شرف مصر أمام العالم، مشيرًا أن الأحزاب التي شاركت في الإنتخابات سواء بممثلين عنها أو في تقديم التوعية للمواطنين لديهم كل الشكر للمجهود المبذول في هذا المارثون الرئاسي.

ونوه شردي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الفوز في الإنتخابات الرئاسية، دليل على النزاهة والوطنية التي تتحلي بها مصر وخاصة الأحزاب السياسية.

وأشاد بالجموع الغفيرة التي شهدتها اللجان في جميع محافظات مصر قائلًا:"الشعب قال كلمته في الإنتخابات.. حد لي شوق في حاجة".