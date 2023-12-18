أهالي مصر القديمة يحتفلون بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات

احتفل أهالي مصر القديمة بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 على نغمات الأغاني الوطنية، حيت رفع البعض صورًا للسيسي وأعلام مصر، تعبيرًا عن فرحتهم بالفوز الكاسح للرئيس السيسي.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونا و32 ألفا و438 ناخبا، عدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونا و288 ألفا و361 صوتا بنسبة 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489.307، بنسبة 1.1%.