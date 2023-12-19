أبرزها "البنات" و"متحف الأقصر".. معارض فنية تستقبل جمهورها لنهاية العام

لزوار معارض الفنون التشكيلية؛ تستقبل بعض المعارض الفنية جمهورها لنهاية شهر ديسمبر الجاري وحتى مستهل العام الجاري؛ منها معرض" البنات التي تسكن قصائد الشعراء" وهو معرض جماعي لعدد من الفنانين أبرزهم جورج بهجوري وجلال جمعة، وآخرون.

وعلى هامش الاحتفال بمرور 48 عامًا على افتتاح متحف الأقصر للفن المصري القديم ضمن مبادرة «واحد مننا» التي ينظمها المتحف؛ وغيرها من المعارض الفنية، افتتح علاء حسين، مدير متحف الأقصر للفن المصري القديم، اليوم الأحد، معرضًا للفن التشكيلي على هامش الاحتفال بمرور 48 عامًا على افتتاح المتحف.

معرض للفن التشكيلي في الذكرى الـ٤٨ لافتتاح متحف الأقصر

وتهدف مبادرة«واحد مننا» إلى التعاون بين المتحف والأجانب المقيمين بمحافظة الأقصر، لاستغلال موهبتهم في الفن التشكيلي وإعداد المعارض الفنية، ويضم المعرض 14 لوحة فنية تعبر عن جمال الحضارة المصرية، ويستمر المعرض حتى 30 ديسمبر الجاري.

"البنات التي تسكن قصائد الشعراء" بجاليري آرت كورنر

أفتتح جاليرى آرت كورنر في السادسة مساء اليوم الإثنين معرض "البنات.. التي تسكن قصائد الشعراء" بمشاركة جماعية.

ويشارك في المعرض الذي يفتتحه رسام الكاريكاتير الكبير محمد حاكم كل من الفنان جورج البهجوري، جلال جمعة، إيمان خطاب، حسن داود، سعد حاجو، شيماء محمود، رومانى سمير، سمير عبد الخالق، عصمت داوستاشى، فاروق وجدى، سمير عبد الغنى، ماهيتاب عرابي، ماهر دانيال، كمال جبر، نورا ثروت، محمد حاكم، سعيد بدوي، سمر أبوزيد، مجدي سداوى وهانى عبد الجواد.

افتتاح معرض للفنانة نرمين المصري في قاعة الباب

ويفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة مساء الثلاثاء معرضًا للفنانة الدكتورة نرمين المصري في قاعة الباب سليم بساحة دار أوبرا القاهرة.

يستمر المعرض حتى 30 ديسمبر الجاري، ويستقبل زواره يوميًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً الجمعة من كل أسبوع، وتعرض من خلاله الفنانة نرمين المصري 31 لوحة أغلبها في مجال الموازييك، حيث تقدم عبره تجربتها الفنية في استخدام الخامات المختلفة، وذلك إلى جانب لوحاتها في مجالي الرسم والتصوير.