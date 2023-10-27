"تشخيص" معرض تشكيلي جماعي بجاليري قرطبة.. الأحد

ينظم جاليرى قرطبة بالمهندسين المعرض الجماعى "تشخيص" للفنانين أسماء خورى، فيلوباتير حليم، محمد إيهاب ( بافرو )، ميشيل معلوف، في الساعة السادسة من مساء الأحد 5 نوفمبر 2023.

أسماء خوري فنانة أكاديمية، تنتمي إلى المدرسة الواقعية في الأداء، وتتميز أعمالها بقوة الرسم، ورصانة التكوين، وبراعة التلوين، وصولا إلى الأجواء التصويرية، إضافة إلى القدرة على التعبير عن نفسها، وبنات جنسها بكل صدق، ووضوح، وقد تنوعت أفكار معارضها السابقة، وعلى سبيل المثال، قدمت قبل سنوات معرضا يحمل اسم (امرأة على العرش) والذي تناول مشاهد تاريخية للملكات مثل "بلقيس، وشجرة الدر" كما قدمت العام الماضي معرضا بعنوان (السائرون نياما) والذي تناول الاستخدام المبالغ فيه لوسائل التواصل الاجتماعي، وتأثير ذلك على حياة البشر.

ميشيل معلوف

ميشيل معلوف فنان سكندري من أصول لبنانية، درس الفن فى كلية الفنون الجميلة، وتخرج فيها عام 1985م بتقدير امتياز، يمارس الإبداع بأشكال مختلفة، إما عن طريق رسم اللوحات، أو عن طريق تصميم ورسم قصص الأطفال.

يبرع الفنان معلوف فى رسم البورتريه والمناظر الطبيعية، بالألوان الباستيل والألوان الزيتية، وله تاريخ طويل مع العديد من المجلات العربية، وعلى رأسها مجلة الشباب، ومجلة باسم للاطفال، كما أنه هو الذي قام بابتكار الشخصية الرئيسية لمجلة "بلبل" للأطفال.

جاليري قرطبة

يعد جاليري قرطبة، من أوائل الأماكن التي نظمت معارض خارجية، إذ أقام معرضين في جدة بالمملكة العربية السعودية عام 2010، وهما معرض «جسر»، وضم أعمال لنخبة من الفنانين المصريين والسعوديين، تحت رعاية وزارة الثقافة والإعلام السعودية، أما المعرض الثاني، فقد أقيم بجاليري «روشان» بجدة، وضم أعمال مجموعة من رواد الفن التشكيلي المصري.

وفي فرنسا نظم جاليري قرطبة بالتعاون مع مجلة باسم معرض للكوميكس، ضم أهم فناني القصص المصورة في باريس عام 2012.