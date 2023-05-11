افتتاح معرض "أجيال من الفن" بجاليرى قرطبة

أفتتح جاليرى قرطبة مساء أمس الأربعاء المعرض الجماعى “أجيال من الفن” و هى تيمة إعتاد الجاليرى ان يقدمها كل فترة تهدف إلى التأكيد على التواصل بين الأجيال.

معرض "أجيال من الفن " بجاليري قرطبة

وتعرض لوحات الفنانين الكبار بجانب الشباب الموهوب بالإضافة إلى جيل الوسط حلقة الوصل بين الجيلين، يضم المعرض ٣٠ عمل فنى تتنوع بين النحت و التصوير لنخبة مختارة من الفنانين المصريين المعاصرين من إتجاهات فنية مختلفة.

وجاء ضيوف الشرف الفنان الراحل حسن راشد و الذى تميز بالتيمات الشعبية شديدة المصرية و الأصالة و إستمد أعماله من الفن الشعبى و الموروث الشعبي فأتت شديدة الثراء و التميز.

معرض "أجيال من الفن " بجاليري قرطبة

أما عن الفنان الراحل كامل غندر الذى ولد عام ١٩٣٤ فقد تميز بأسلوبه التعبيرى ، والذى يقدم حالة وجدانية شديدة النقاء بلمساته الطفولية مستغلا شفافية خامة الأكواريل.

معرض "أجيال من الفن " بجاليري قرطبة

وجاء آخر ضيوف الشرف من الفنانين الراحلين الفنان الراحل محمد رزق طارق النحاس و الذى يقدم مجموعة لوحات و تماثيل من النحاس المطروق الذى تميز و اشتهر به .

و من المعروف أن محمد رزق له أعمال عديدة فى أماكن عامة لاقت شهرة واسعة كأعماله الموجودة فى دار الأوبرا المصرية في الساحة الخارجية ومطار القاهرة ومطار دبى ومدخل جريدة الأهرام و غيرها من الأماكن الهامة.

معرض "أجيال من الفن " بجاليري قرطبة

و من جيل الكبار عرض المعرض أعمال للفنان النحات المتميز أحمد سامى بخامة البرونز و هى عبارة ٣ تمأثيل جديدة تعرض للمرة الأولى.

معرض "أجيال من الفن " بجاليري قرطبة

أما عن جيل الوسط يعرض الفنان أحمد سليم أعماله التعبيرية التى تحرض على البهجة فيرصد أفراح الجنوب فى أسوان و الفنان محمد الجنوبى الذى يقدم أعمال معاصرة فيها معالجات لعنصر النبات ببالتة لونية ذات طابع خاص

معرض "أجيال من الفن " بجاليري قرطبة

أما جيل الشباب فهو المحرك الأساسى لهذا المعرض و قوة الدفع التى تبعث على الديناميكية و والحيوية للفنانين المتميزين علاء ابو الحمد و أيمن قدرى و إسلام الريحانى و فيلوباتير حليم و أيمن شلبى...فيأتى المعرض شديد التنوع فى التقنيات و التجارب الفنية و التى يربطها ببعضها البعض فكرة التواصل التى تتبلور من خلال وجود ٣ أجيال من الفنانين التشكيليين.

يذكر ان يفتتح المعرض يستمر حتى ٨ يونيو القادم...يسعدنا تشريفكم