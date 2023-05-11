افتتاح معرض "أجيال من الفن" بجاليرى قرطبة
أفتتح جاليرى قرطبة مساء أمس الأربعاء المعرض الجماعى “أجيال من الفن” و هى تيمة إعتاد الجاليرى ان يقدمها كل فترة تهدف إلى التأكيد على التواصل بين الأجيال.
وتعرض لوحات الفنانين الكبار بجانب الشباب الموهوب بالإضافة إلى جيل الوسط حلقة الوصل بين الجيلين، يضم المعرض ٣٠ عمل فنى تتنوع بين النحت و التصوير لنخبة مختارة من الفنانين المصريين المعاصرين من إتجاهات فنية مختلفة.
وجاء ضيوف الشرف الفنان الراحل حسن راشد و الذى تميز بالتيمات الشعبية شديدة المصرية و الأصالة و إستمد أعماله من الفن الشعبى و الموروث الشعبي فأتت شديدة الثراء و التميز.
أما عن الفنان الراحل كامل غندر الذى ولد عام ١٩٣٤ فقد تميز بأسلوبه التعبيرى ، والذى يقدم حالة وجدانية شديدة النقاء بلمساته الطفولية مستغلا شفافية خامة الأكواريل.
وجاء آخر ضيوف الشرف من الفنانين الراحلين الفنان الراحل محمد رزق طارق النحاس و الذى يقدم مجموعة لوحات و تماثيل من النحاس المطروق الذى تميز و اشتهر به .
و من المعروف أن محمد رزق له أعمال عديدة فى أماكن عامة لاقت شهرة واسعة كأعماله الموجودة فى دار الأوبرا المصرية في الساحة الخارجية ومطار القاهرة ومطار دبى ومدخل جريدة الأهرام و غيرها من الأماكن الهامة.
و من جيل الكبار عرض المعرض أعمال للفنان النحات المتميز أحمد سامى بخامة البرونز و هى عبارة ٣ تمأثيل جديدة تعرض للمرة الأولى.
أما عن جيل الوسط يعرض الفنان أحمد سليم أعماله التعبيرية التى تحرض على البهجة فيرصد أفراح الجنوب فى أسوان و الفنان محمد الجنوبى الذى يقدم أعمال معاصرة فيها معالجات لعنصر النبات ببالتة لونية ذات طابع خاص
أما جيل الشباب فهو المحرك الأساسى لهذا المعرض و قوة الدفع التى تبعث على الديناميكية و والحيوية للفنانين المتميزين علاء ابو الحمد و أيمن قدرى و إسلام الريحانى و فيلوباتير حليم و أيمن شلبى...فيأتى المعرض شديد التنوع فى التقنيات و التجارب الفنية و التى يربطها ببعضها البعض فكرة التواصل التى تتبلور من خلال وجود ٣ أجيال من الفنانين التشكيليين.
يذكر ان يفتتح المعرض يستمر حتى ٨ يونيو القادم...يسعدنا تشريفكم