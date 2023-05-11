الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

افتتاح معرض "أجيال من الفن" بجاليرى قرطبة

معرض أجيال من الفن
معرض "أجيال من الفن " بجاليري قرطبة

أفتتح جاليرى قرطبة مساء أمس الأربعاء  المعرض الجماعى “أجيال من الفن” و هى تيمة إعتاد الجاليرى ان يقدمها كل فترة تهدف إلى التأكيد على التواصل بين الأجيال.

معرض "أجيال من الفن " بجاليري قرطبة 

وتعرض لوحات الفنانين الكبار بجانب الشباب الموهوب بالإضافة إلى جيل الوسط حلقة الوصل بين الجيلين، يضم المعرض ٣٠ عمل فنى تتنوع بين النحت و التصوير لنخبة مختارة من الفنانين المصريين المعاصرين من إتجاهات فنية مختلفة.

 

وجاء ضيوف الشرف الفنان الراحل حسن راشد و الذى تميز بالتيمات الشعبية شديدة المصرية و الأصالة و إستمد أعماله من الفن الشعبى و الموروث الشعبي فأتت شديدة الثراء و التميز.

معرض "أجيال من الفن " بجاليري قرطبة 

أما عن  الفنان الراحل كامل غندر الذى ولد عام ١٩٣٤  فقد تميز بأسلوبه التعبيرى ، والذى يقدم  حالة وجدانية شديدة النقاء بلمساته الطفولية مستغلا شفافية خامة الأكواريل.

معرض "أجيال من الفن " بجاليري قرطبة 

وجاء آخر ضيوف الشرف من الفنانين الراحلين الفنان الراحل محمد رزق طارق النحاس و الذى يقدم مجموعة لوحات و تماثيل من النحاس المطروق الذى تميز و اشتهر به .

 

و من المعروف أن محمد رزق له أعمال عديدة فى أماكن عامة لاقت شهرة واسعة كأعماله الموجودة فى دار الأوبرا المصرية في الساحة الخارجية ومطار القاهرة ومطار دبى ومدخل جريدة الأهرام و غيرها من الأماكن الهامة.

معرض "أجيال من الفن " بجاليري قرطبة 

 

و من جيل الكبار عرض المعرض أعمال للفنان النحات المتميز أحمد سامى بخامة البرونز و هى عبارة ٣ تمأثيل جديدة تعرض للمرة الأولى.

معرض "أجيال من الفن " بجاليري قرطبة 

 

 أما عن  جيل الوسط يعرض الفنان أحمد سليم أعماله التعبيرية التى تحرض على البهجة فيرصد أفراح الجنوب فى أسوان و الفنان محمد الجنوبى الذى يقدم أعمال معاصرة فيها معالجات لعنصر النبات ببالتة لونية ذات طابع خاص

 

معرض "أجيال من الفن " بجاليري قرطبة 

 أما جيل الشباب فهو المحرك الأساسى لهذا المعرض و قوة الدفع التى تبعث على الديناميكية و والحيوية للفنانين المتميزين علاء ابو الحمد و أيمن قدرى و إسلام الريحانى و فيلوباتير حليم و أيمن شلبى...فيأتى المعرض شديد التنوع فى التقنيات و التجارب الفنية و التى يربطها ببعضها البعض فكرة التواصل التى تتبلور من خلال وجود ٣ أجيال من الفنانين التشكيليين. 

يذكر ان يفتتح المعرض يستمر حتى ٨ يونيو القادم...يسعدنا تشريفكم

“أجيال من الفن” جاليرى قرطبة ٣٠ عمل فنى نخبة مختارة من الفنانين المصريين الفنان الراحل حسن راشد

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