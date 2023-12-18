الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نبيلة عبيد: مبروك للرئيس السيسي وشكرًا للشعب المصري

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

حرصت الفنانة "نبيلة عبيد" على تهنئة الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة في انتخابات 2024. 

وأعربت نبيلة عبيد، لـ"الدستور"، عن سعادتها بالفوز قائلة: "الحمد لله على هذا الفوز المستحق مبروك للرئيس عبد الفتاح السيسي وشكرا للشعب المصري على منحه هذه الثقة الغالية فلولا الرئيس عبد الفتاح السيسي المنقذ ما تقدمت مصر وازدهرت واصبحت في مصاف الدول التي اسقطت انظمتها خلال فترة الربيع العربي. 

وأضافت نبيلة أن عهد الرئيس السيسي شهد ازدهارًا للحياة الفنية في مصر وننتظر منه المزيد لدعم القوي الناعمة. 

الرئيس السيسى بالانتخابات 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس السيسى رئيسًا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز، وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عن عدم تلقيها أي طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

وهنأ المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشعب المصري على العُرس الديمقراطي التي شهدته مصر في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال كلمته للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الإثنين، إن "الانتخابات الرئاسية شهدت ظواهر مميزة عكست عبقرية هذا الشعب العظيم في خروج جميع أطياف الشعب لتعبر عن رأيها، حيث صعب التمييز بأن المرأة هي التي كانت في أول الصفوف أم الشباب أم كبار السن أم ذوي الهمم والعمال أم الطلاب؟، فكانت نسبة التصويت الأعلى في تاريخ مصر".

وتابع "أنه لا تجاوزات أو خروقات تم تسجيلها، بل حازت الانتخابات على إشادات من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الأهلية المحلية والدولية، ومن قبلهم إشادة الناخبين".

نبيلة عبيد الفنانة نبيلة عبيد نبيلة عبيد تهنأ الرئيس نتيجة انتخابات الرئاسة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي

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