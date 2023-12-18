الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى شمال سيناء يحتفلون بفوز السيسى بولاية رئاسية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

جابت مسيرة سيارات ضخمة شوارع محافظة شمال سيناء ابتهاجا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إذ علقوا علي سياراتهم صورا للرئيس السيسي بجانب علم مصر ولافتات تأييد ودعم له لاستكمال مسيرة النجاح والازدهار مثل "كمل المشوار واحنا معاك" والذي بدأها في مصر بشكل عام وفي سيناء بشكل خاص في كافة النواحي لاسيما البني التحتية في كافة المجالات والخدمات، ولعل أبرز تلك الإنجازات هي القضاء علي الإرهاب وجعل سيناء آمنة.
وعبر أهالي محافظة شمال سيناء عن سعادتهم بفوز الرئيس السيسي، داعين إياه إلي مواصلة ما بدأه من تنمية في سيناء، موجهين له الشكر علي موقفه من القضية الفلسطينية ورفضه القاطع تصفية تلك القضية، وذلك بوقوفه حائط صد أمام عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، فضلا عن حفاظه الدءوب علي الحدود المصرية الشرقية وجعل الهيبة المصرية هي السائدة، وأيضا الإنجازات في قطاع الاقتصاد والإصلاحات التي تمت وأشادت بها المؤسسات الاقتصادية الدولية. 

 

  • نتائج انتخابات الرئاسة المصرية

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، أعلنت أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437، حضر منهم 44777668 ناخبا، بنسبة مشاركة 66.8%. 

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اللجنة الأولمبية المصرية تهنىء الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية 2024



وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489307 أصوات بنسبة 1.1%.

حصل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 39702451 صوتًا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران على 1776952 بنسبة 4%، وحصل حازم عمر على 1986352 بنسبة 4.5%، وحصل عبدالسند يمامة على 822606 بنسبة 1.9%.

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