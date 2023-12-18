اللجنة الأوليمبية المصرية تهنئ الرئيس السيسى بفوزه بالانتخابات الرئاسية 2024

قدم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، خالص التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024 وتأكيد ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة لدولتنا العظيمة مصر لفترة رئاسية جديدة بعد النجاحات الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال فترة توليه رئاسة البلاد والطفرة الإنشائية غير المحدودة التي حدثت في جميع المجالات حتى تصبح مصر في مقدمة دول العالم.

ويعرب المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، عن خالص التهنئة للشعب المصري على استمرار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية وثقة جموع الشعب المصري التي تؤكد أن الأمن والأمان والازدهار الذي تشهده مصر حاليًا والتحديات العديدة التي تخطتها البلاد بفضل القيادة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خطوات نحو مستقبل مشرق وتقدم لمصرنا العزيزة.

كما هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة فى سباق انتخابي عبّر فيه الشعب المصري عن تقديره وامتنانه لكل الإنجازات التى تشهدها مصر فى شتى المجالات.

وكان للشباب المصري الكلمة العليا فى المشهد الانتخابي إيمانًا منهم بمسارات التنمية الشاملة للدولة المصرية، ووقوفهم خلف قيادتهم السياسية، وإدراكهم لما تبذله الدولة من جهود فى سبيل تحقيق طموحاتهم وتلبية متطلباتهم.