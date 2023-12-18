الطفلة «فرح» تحتفل بفوز الرئيس السيسي في مصر الجديدة (صور)

حرصت العائلات المصرية على اصطحاب أبناءها واطفالها للمشاركة في هذا المشهد الوطني الاحتفالي بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة.

ووقف الطفلة «فرح» تزين احتفالات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي ففي مصر الجديدة ممسكه بعلم مصر يهتف تحيا مصر، السيسي رئيسي، في رسالة وطنية بأن القادم أفضل والمستقبل سيبنى بأيدينا.



احتفل المصريين في مشهد مبهج في مختلف الميادين المصرية بالرقص والغناء بالاغاني الوطنية في لحظة حماس وطنية تهنأه بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2023 / 2024، رافعين أعلام مصر مرددين عدد من الأغاني الوطنية.



تزينت شوارع وميادين منطقة مصر الجديده بصور الرئيس عبد الفتاح السيسي والاعلام المصرية في مشهد تملأهه الفرحة والبهجة والامل لاختيار الرئيس السيسي رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديده.



وتوافد المصريين في مختلف الفئات العمرية في رسالة دعم ومسانده للرئيس عبد الفتاح السيسي "كلنا معاك هنكمل المشوار".

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، لعام 2024، بعد حصوله على 39 مليون و702 ألف صوت من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في خارج وداخل مصر، بنسبة 89.6%.



وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

الطفلة فرح

الطفلة فرح