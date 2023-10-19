الخميس 19 أكتوبر 2023
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تحقيقات ومتابعات

مواطنة: أرفض التهجير والرئيس السيسي يستطيع حماية الحدود ( فيديو)

وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين

قالت إحدى المواطنات التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها  نقابة الصحفيين المصريين، في وسط البلد، لـ"الدستور"، إنها المذابح التي نقذها الإحتلال الصهيوني في حق  الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية أمر لا يمكن السكوت عنه، مشيره إلى أن هذه التصرفات ليست جديدة على العصابات الصهيونية التي تجمعت من أجل احتلال الأراضي الفلسطينية.

وأضافت المواطنة: الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض كافة الادعاءات التي توجهه للشعب الفلسطيني، مشيره إلى أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن منازله دمًَا، معقبه:" موقف مصر كبير وعظيم، ويعيد مصر لقيادة المشهد العربي".

 

 

 

حشود كبيرة تشارك فى وقفة نقابة الصحفيين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني 

وكان قد شارك عدد كبير من المواطنين أمام نقابة الصحفيين في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها، عصر الأربعاء، للتنديد بالاحتلال الصهيوني والهجمات على قطاع غزة وقصف مستشفى الأهلي بقطاع غزة.

وتعالت هتافات المواطنين والصحفيين أمام نقابة الصحفيين، لإعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مرددين: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وردد المشاركون: "الشعب يريد إسقاط إسرائيل"، و"بعد غزة عاوزين سيناء"، وحمل العديد من المشاركين لافتات دونت عليها عبارات دعم لصمود الشعب الفلسطيني من بينها: "من الشعب طلع القرار لازم نكسر الحصار"، و"لا تهجير ولا توطين.. الأرض أرض فلسطين"، و"احرق في العلم الصهيوني دول ظلموني ودول قتلوني".

مجزرة الاحتلال الصهيوني حشود كبيرة وقفة نقابة الصحفيين الشعب الفلسطيني الوقفة الاحتجاجية وسط البلد

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