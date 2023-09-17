فلسطينيون لـ"الدستور": تسجيل اليونسكو موقع أريحا كموقع أثري انتصارًا للتاريخ والتراث الفلسطيني

أثار قرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، بتسجيل موقع أريحا القديمة/ تل السلطان على قائمة التراث العالمي، موجة من الفرح والسعادة في صفوف الفلسطينيين مؤكدين أن هذا القرار يعد انتصارا للتاريخ الفلسطيني وتأكيد الرواية الفلسطينية بأن الأرض للفلسطينيين.

الحرازين:القرار تأكيد الرواية الفلسطينية ودحض الرواية الاسرائيلية التي خدعت وضللت العالم

وفي هذا السياق، قال الدكتور جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح، إقرار منظمة اليونسكو تسجيل موقع اريحا القديم تل السلطان على قائمة التراث العالمي ومن ضمن المواقع الفلسطينية الخالصة يأتي لتأكيد الرواية الفلسطينية ودحض الرواية الاسرائيلية التي خدعت وضللت العالم بأن لهم تاريخًا وآثارًا في الأرض الفلسطينية ليأتي الرد دوما وليس للمرة الأولى من قبل المنظمة الدولية المعنية بالثقافة والتراث العالمي لتؤكد بأن هذه الأرض فلسطينية ولا علاقة لليهود بها كما أقرت مسبقًا حول مدينة القدس وأسوارها وكذلك الحرم الإبراهيمي بأنها جميعا تعود ملكيتها للفلسطينيين.

وأضاف الحرازين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا القرار الجديد من المنظمة الدولية يضاف إلى الحقائق التاريخية والأثرية التي تؤكد يوما بعد يوم بأن الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض ورغم كافة المحاولات الإسرائيلية لسرقة الآثار وتزوير التاريخ والسطو على التراث إلا أنها تفاجأت بأن لا أساس لادعاءاتها الكاذبة وأوهامها.

وأكد الحرازين أن هذا القرار يعد انتصارًا جديدا يضاف إلى سجل الانتصارات التي حققتها القيادة والشعب الفلسطيني في سياق الرواية الفلسطينية وحقيقة التاريخ حيث لم تعد تجدى نفعا محاولات الاحتلال للتزوير والسرقة بتغيير الحقائق والواقع.

الرقب: تسجيل موقع أريحا كموقع أثري من ضمن مصنفات التراث العالمي يعتبر انتصارا للتاريخ الفلسطيني

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، تسجيل اليونسكو موقع أريحا كموقع أثري من ضمن مصنفات التراث العالمي يعتبر انتصارا للتاريخ الفلسطيني و تثبيت للتاريخ الذي يحاول الاحتلال طمسه وتهويده .

وأكد الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مدينة أريحا تعتبر من أقدم المدن التاريخية وتسجيل اليونسكو لها اليوم من ضمن التراث العالمي تذكير العالم بالتاريخ القديم، مشددًا على أن هذا القرار يعتبر دعمًا مهما للشعب الفلسطيني في ظل الهجمة الصهيونية الشرسة عليه.