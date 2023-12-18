الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد الطاهرى مهنئًا الرئيس عبدالفتاح السيسى: حبيب الملايين

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

هنأ الإعلامي أحمد الطاهري، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد فوزه بتصويت 39.702.451 مواطن، بنسبة مشاركة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة، وذلك في مشهد ديمقراطي شهده العالم أجمع وانتخابات نزيهة.

وكتب الطاهري، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "تحيا مصر 🇪🇬 مشهد انتخابي عظيم يليق ببلد عظيم 🇪🇬 مبروك حبيب الملايين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ربنا يحفظك وينصرك دائمًا وينصر بلدنا وشعب مصر العظيم البطل على الدوام".

وقال المستشار حازم بدوي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين، إن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، وعدد من أدلوا بأصواتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307.

الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان صادر عنها، عن أنها لم تتلق أى طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز، وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عن عدم تلقيها أي طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

وهنأ المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشعب المصري على العُرس الديمقراطي التي شهدته مصر في الانتخابات الرئاسية 2024.

 

 

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