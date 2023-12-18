نشوى مصطفى توجه رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسى بعد فوزه

احتفلت الفنانة نشوى مصطفى بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث نشرت صورة الرئيس، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، معلقة: "شعب واعى عظيم اختار اللي يكمل المسيرة.. ألف مبروك سيادة الرئيس الله يعينك ويقويك".

فوز الرئيس السيسى بالانتخابات

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز، وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عن عدم تلقيها أي طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

وهنأ المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشعب المصري على العُرس الديمقراطي التي شهدته مصر في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال، خلال كلمته للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الإثنين، إن "الانتخابات الرئاسية شهدت ظواهر مميزة عكست عبقرية هذا الشعب العظيم في خروج جميع أطياف الشعب لتعبر عن رأيها، حيث صعب التمييز بأن المرأة هي التي كانت في أول الصفوف أم الشباب أم كبار السن أم ذوي الهمم والعمال أم الطلاب؟، فكانت نسبة التصويت الأعلى في تاريخ مصر".

وتابع: "أنه لا تجاوزات أو خروقات تم تسجيلها، بل حازت الانتخابات على إشادات من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الأهلية المحلية والدولية، ومن قبلهم إشادة الناخبين".