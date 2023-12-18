الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نشوى مصطفى توجه رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسى بعد فوزه

نشوي مصطفي
نشوي مصطفي

احتفلت الفنانة نشوى مصطفى بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث نشرت صورة الرئيس، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة  "إنستجرام"، معلقة: "شعب واعى عظيم اختار اللي يكمل المسيرة.. ألف مبروك سيادة الرئيس الله يعينك ويقويك".

فوز الرئيس السيسى بالانتخابات 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز، وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عن عدم تلقيها أي طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

وهنأ المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشعب المصري على العُرس الديمقراطي التي شهدته مصر في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال، خلال كلمته للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الإثنين، إن "الانتخابات الرئاسية شهدت ظواهر مميزة عكست عبقرية هذا الشعب العظيم في خروج جميع أطياف الشعب لتعبر عن رأيها، حيث صعب التمييز بأن المرأة هي التي كانت في أول الصفوف أم الشباب أم كبار السن أم ذوي الهمم والعمال أم الطلاب؟، فكانت نسبة التصويت الأعلى في تاريخ مصر".

وتابع: "أنه لا تجاوزات أو خروقات تم تسجيلها، بل حازت الانتخابات على إشادات من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الأهلية المحلية والدولية، ومن قبلهم إشادة الناخبين".

فوز الرئيس السيسى بالانتخابات الرئيس السيسى بالانتخابات الرئيس السيسي الفنانة نشوى مصطفى نشوى مصطفى انتخابات الرئاسية 2024 فوز الرئيس السيسي

مواد متعلقة

أحمد بدير لـ"الدستور": "الرئيس السيسى أحق واحد بحكم مصر"

ماذا طلبت وفاء عامر من الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة حكمه الجديدة؟

نهال عنبر توجه رسالة لـ"الرئيس" من خلال الدستور..فماذا قالت؟

إلهام شاهين لـ"الدستور": السيسي يستحق الفوز بفترة جديدة لحكم البلاد

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

الفنانة يسرا أول الحضور لمهرجان الجونة السينمائى (صور)

نسرين طافش تستعين بجمهورها لاختيار إطلالة مهرجان الجونة السينمائى (صور)

بحضور مبهر لنجوم الفن.. لقطات من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى (صور)

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

إجهاد عضلى يبعد نجم الأهلى عن المشاركة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة