الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

داليا مصطفى مهنئة الرئيس السيسي بفوزه: ألف مبروك للشعب المصري كله

داليا مصطفى
داليا مصطفى

حرصت الفنانة داليا مصطفى على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه في انتخابات الرئاسة 2024، وتوليه فترة حكم جديدة حتى عام 2030.

وقالت داليا مصطفى في تصريح لـ"الدستور" إنها شعرت بالأمان والسعادة الشديدة بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة حكم جديدة، موجهة التهنئة له وللشعب المصري أجمع معقبة: “ألف مبروك للرئيس وللشعب المصري كله”.

وأضافت: “الفن حاليا أصبح في حالة من الازدهار والتطور الكبير، خاصة مع وجود المنصات والتي أتاحت الفرصة لزيادة الأعمال الفنية، والفرصة للعديد من المواهب الجديدة للمشاركة”.

وسبق أن، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.

داليا مصطفى السيسي انتخابات المعاشات حكم الفنانة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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