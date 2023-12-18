بالألعاب النارية.. "مستقبل وطن" المنيا ينظم مسيرة حاشدة احتفالا بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية
نظم حزب مستقبل وطن أمانة المنيا، مسيرة حاشدة بالسيارات، احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية، حيث انطلقت المسيرة من أمام مقر الحزب بمدينة المنيا الجديدة، مرورا بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، حتى وصلت المسيرة الى ميدان بالاس وسط المدينة.
شهد ميدان بالاس تجمعات كبيرة، من المواطنين والالعاب النارية، والشماريخ، والمزمار البلدى، احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية.
وقد توقفت مسيرة حزب مستقبل وطن بميدان بالاس وكان يتقدمها الاتوبيس المكشوف، والتى انطلقت من أمام مقر الحزب بمدينة المنيا الجديدة، مرورا بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، حتى وصلت المسيرة إلى ميدان بالاس وسط المدينة، وقد ملأت السيارات بأعلام مصر.
وقد شهد ميدان بالاس تجمعات كبيرة من المواطنين للمشاركة فى الاحتفالية، التى شهدت اطلاق الالعاب النارية والزغاريد، واطلاق الاغانى الوطنية، تعبيرا عن فرحة أهالى المنيا بفوز الرئيس فى الانتخابات الرئاسية.
وسبق أن، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.