احتفالات ومسيرات بالأعلام فور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 بالجيزة

شهدت محافظة الجيزة احتفالات من المواطنين، وخروج مسيرات بالسيارات، حاملين أعلام الدولة المصرية، احتفالًا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة، وذلك فور إعلان النتيجة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبه فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.



وجاء نص البرقية التي بعثها محافظ الجيزة كالآتي:

يطيب لي يا سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية بأخلص التهاني القلبية المقرونة بأسمي آيات التقدير والعرفان بمناسبة فوز سيادتكم في الانتخابات الرئاسية 2024 وبدء ولاية جديدة في انتخابات ديمقراطية ونزيهة شهد لها العالم بالشفافية والحرية، وإن ما شهدته مصر من الاصطفاف الجماهيري أمام لجان الاقتراع بصورة حضارية سواء في الداخل أو الخارج لهو أكبر دليل على مدى حب الشعب المصري العظيم لشخصكم ووعيه وحسه الوطني الأصيل وتطلعاته لمستقبل باهر من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والرخاء.

إن ما تحقق من إنجازات عظيمة خلال السنوات الماضية لم يكن ليتحقق إلا بفضل سياستكم الحكيمة وجهودكم المخلصة ووقوف الشعب المصري العظيم خلف قيادته ورغبته الأكيدة في تدعيم أركان الدولة، من أجل الوصول بمصرنا الغالية لمكانتها بين الأمم والشعوب.





