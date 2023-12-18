الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

احتفالات ومسيرات بالأعلام فور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 بالجيزة

جريدة الدستور

شهدت محافظة الجيزة  احتفالات من المواطنين، وخروج مسيرات بالسيارات، حاملين أعلام الدولة المصرية، احتفالًا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة، وذلك فور إعلان النتيجة من قبل الهيئة الوطنية  للانتخابات.
بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبه فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وجاء نص البرقية التي بعثها محافظ الجيزة كالآتي:
يطيب لي يا سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية بأخلص التهاني القلبية المقرونة بأسمي آيات التقدير والعرفان بمناسبة فوز سيادتكم في الانتخابات الرئاسية 2024 وبدء ولاية جديدة في انتخابات ديمقراطية ونزيهة شهد لها العالم بالشفافية والحرية، وإن ما شهدته مصر من الاصطفاف الجماهيري أمام لجان الاقتراع بصورة حضارية سواء في الداخل أو الخارج لهو أكبر دليل على مدى حب الشعب المصري العظيم لشخصكم ووعيه وحسه الوطني الأصيل وتطلعاته لمستقبل باهر من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والرخاء.
إن ما تحقق من إنجازات عظيمة خلال السنوات الماضية لم يكن ليتحقق إلا بفضل سياستكم الحكيمة وجهودكم المخلصة ووقوف الشعب المصري العظيم خلف قيادته ورغبته الأكيدة في تدعيم أركان الدولة، من أجل الوصول بمصرنا الغالية لمكانتها بين الأمم والشعوب.
 


 

 

الأكثر قراءة

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

عبدالفتاح السيسى رئيسًا لمصر لمدة 6 سنوات

أخوها فتن عليها.. جدة تروي مأساة مقتل حفيدتها بسبب الأفلام الإباحية في دار السلام

بعد قليل الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية

مقتل شاب على يد شقيق زوجته بالغربية

تفاصيل جلسة الخطيب مع لجنة التخطيط وشركة الكرة لحسم صفقات الشتاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة