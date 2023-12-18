الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بـ"المزمار والأغاني الوطنية".. أهالي بني سويف يحتفلون بفوز الرئيس السيسي

صورة من الإحتفالات
صورة من الإحتفالات

احتفل المواطنين في بني سويف، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات على أنغام "المزمار البلدي" والأغاني الوطنية، كما نزل عدد من المواطنين الشوارع من أجل التعبير عن الفرحة بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام، قد هنأت الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، حيث أعلن المستشار حازم بدوي، نائب نائب رئيس محكمة النقض، عن فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بتصويت من 39.702.451 صوت بنسبة مشاركة 89.6% من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة. 

 

المزمار والأغاني الوطنية الرئيس السيسي السيسي بني سويف الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية

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