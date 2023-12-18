بـ"المزمار والأغاني الوطنية".. أهالي بني سويف يحتفلون بفوز الرئيس السيسي

احتفل المواطنين في بني سويف، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات على أنغام "المزمار البلدي" والأغاني الوطنية، كما نزل عدد من المواطنين الشوارع من أجل التعبير عن الفرحة بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام، قد هنأت الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، حيث أعلن المستشار حازم بدوي، نائب نائب رئيس محكمة النقض، عن فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بتصويت من 39.702.451 صوت بنسبة مشاركة 89.6% من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.