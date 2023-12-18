الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير التجارة يهنئ السيسي بولاية جديدة في انتخابات 2024

المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير

هنأ المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الرئيس السيسي على تجديد ثقة الشعب المصري بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية جديدة لاستكمال بناء الدولة الحديثة التي أرسى قواعدها منذ توليه مقاليد البلاد في عام 2014.

وقال الوزير إن نجاح الشعب المصري في اجتياز تجربة الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثله يعد خطوة هامة علي طريق تعزيز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية نتيجة الاستقرار السياسي في مصر والتي تبعث برسالة للعالم أجمع أن الشعب المصري قادر على تخطى كافة الصعاب ومواجهة التحديات لتحقيق آماله وطموحاته نحو بناء دولته الحديثة.

وثمن سمير المشاركة الكبيرة والإقبال من المواطنين في السباق الانتخابي والذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية والوعي والحرص على بناء مستقبل مصر لهم وللأجيال القادمة.

وقال الوزير إن نجاح الشعب المصري في اجتياز تجربة الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثله يعد خطوة هامة علي طريق تعزيز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية نتيجة الاستقرار السياسي في مصر والتي تبعث برسالة للعالم أجمع أن الشعب المصري قادر على تخطى كافة الصعاب ومواجهة التحديات لتحقيق آماله وطموحاته نحو بناء دولته الحديثة.

وثمن سمير المشاركة الكبيرة والإقبال من المواطنين في السباق الانتخابي والذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية والوعي والحرص على بناء مستقبل مصر لهم وللأجيال القادمة

وقال الوزير إن نجاح الشعب المصري في اجتياز تجربة الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثله يعد خطوة هامة علي طريق تعزيز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية نتيجة الاستقرار السياسي في مصر والتي تبعث برسالة للعالم أجمع أن الشعب المصري قادر على تخطى كافة الصعاب ومواجهة التحديات لتحقيق آماله وطموحاته نحو بناء دولته الحديثة.

وثمن سمير المشاركة الكبيرة والإقبال من المواطنين في السباق الانتخابي والذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية والوعي والحرص على بناء مستقبل مصر لهم وللأجيال القادمة

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