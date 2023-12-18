رئيس "تجارية الجيزة": الرئيس السيسى قيادة ملهمة وقادرة على مواجهة التحديات

تقدم المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تجديد الثقة فيه وإعلان فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقال “الشاهد” في تصريحات له: "يطيب لي أن أهدي للرئيس السيسي أسمى وأخلص التهاني المقرونة بأصدق الأماني الطيبة بمناسبة فوزه الكبير في الانتخابات الرئاسية ونيل ثقة الشعب المصري العظيم الذي ضرب أروع الأمثلة في الالتفاف حول قيادته الرشيدة خلال العرس الانتخابي الديمقراطي الذي شهدته البلاد بشفافية ونزاهة.

وأعرب فى تصريحات له، عن ثقته الكاملة في القيادة الحكيمة للرئيس السيسي ورؤيته الثاقبة وقدرته على مواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية تأسيسا للجمهورية الجديدة التي يتطلع لها كل أبناء الشعب المصري.

وأكد “الشاهد” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على قيادة سفينة الوطن في ظل الظروف والتحديات المحلية والإقليمية التي لم نشهد لها مثيلًا، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يدرك جيدًا أن البلاد في أمس الحاجة لقيادة ملهمة وقادرة على تخطي الظروف الراهنة واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي أطلقها الرئيس قبل عشر سنوات.

وتابع أن السنوات الماضية شهدت إطلاق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، بدأ بعمليات شاملة للإصلاح النقدي وأعقبها برنامج الإصلاح الهيكلي، والذي استهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات الإنتاجية مثل قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة وغيرها.

واختتم: ننتظر استكمال مسيرة البناء والإصلاح واتخاذ مزيد من الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتعزيز القطاعات الصناعية وتنفيذ برامج تعميق التصنيع الوطني.