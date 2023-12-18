النائب محمد صبري: فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية تأكيدا على ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة

قال النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بحصوله على ٣٩،٧٠٢،٤٥١ صوت بنسبة ٨٩.٦٪؜ من إجمالي الأصوات في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، هو تأكيد على ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة، والتي استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، ووضع مصر على طريق التقدم والازدهار.

وأضاف صبري، في بيان، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية تأتي تأكيدًا على رسوخ الديمقراطية والاستقرار في مصر، حيث تمت الانتخابات في ظل أجواء من الحرية والنزاهة بشهادة كافة المؤسسات الدولية، مُؤكدًا أن الرئيس السيسي سيواصل مسيرة التنمية والبناء التي انتهجها منذ توليه مقاليد نظام الحكم وذلك لتحقيق المزيد من الإنجازات للشعب المصري، وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي مما يترتب عليه بناء دولة قوية مزدهرة تنعم بالأمن والاستقرار لمصرنا الحبيبة، مُشيدًا باصطفاف كافة طوائف الشعب المصري العظيم جميعًا إلى التكاتف والتضامن خلف القيادة السياسية والعمل على تحقيق أهداف التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة.

المصريون يؤمنون بالديمقراطية

كما أكد النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن الشعب المصري يؤمن بالديمقراطية وأنعكس هذا بحرصه على المشاركة الفعالة في العملية السياسية واختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا للبلاد، وأنعكس هذا بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 بأنها تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%، مُعربًا عن شكره للجنة العليا للانتخابات وكافة القائمين على العملية الانتخابية التي مرت بشكل سلس وشهدت إقبالًا كثيفًا من كافة فئات الشعب لتعزيز المشاركة السياسية.

وتابع:"كافة أعضاء وقيادات حزب مستقبل وطن بجميع محافظات الجمهورية كان لهم أدوار مُشرفة وكانت مشاركتهم تاريخية في دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 وكانوا على قلب رجلًا واحدًا في قيادة المشهد السياسي في الانتخابات الرئاسية على أرض الواقع بكافة ربوع مصر".