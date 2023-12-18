الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جماعة الحوثي تتبنى استهداف سفينتين على ارتباط بإسرائيل.. وتهدد بضرب المزيد

المتحدث باسم الحوثيين
المتحدث باسم الحوثيين

تبنت جماعة الحوثي، اليوم، تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بدولة الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الجماعة في بيان اليوم، إن قواتهم نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بدولة الاحتلال الأولى سفينة "سوان اتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين.

وأشار البيان إلى أن عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.

وذكر البيان أن القوات التابعة للجماعة تجدد طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه "لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحًا".

 

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كما جددت أنها لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة.

وختمت بيانها بالقول: "نؤكد استمرارنا في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

وتوعدت الجماعة في أكثر من مناسبة باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية "تضامنا مع فلسطين"، على خلفية حرب إسرائيل على غزة، داعية الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

شركات شحن عدة تعلق رحلاتها حتى إشعار آخر

وتوالت الهجمات ضد سفن تقول الجماعة إنها مرتبطة بإسرائيل، الأمر الذي دفع عدة شركات شحن حاويات إلى تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وكانت أحدث تلك الشركات شركة "بريتش بتروليوم" النفطية البريطانية (بي بي) ؛ حيث أعلنت اليوم الاثنين تعليق جميع حركة ناقلاتها عبر البحر الأحمر بعد تصاعد هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر.

ونقلت بلومبرج عن بيان للشركة "في ضوء الوضع الأمني المتدهور للشحن في البحر الأحمر قررت شركة بريتش بتروليوم إيقاف جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر مؤقتا".

جماعة الحوثيين عملية عسكرية نوعية سفينتين البحر الاحمر إسرائيل غزة

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