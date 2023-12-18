الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحاجة صباح.. خمسينية في احتفالات فوز الرئيس السيسي فترة جديدة: "مصر كلها بتفرح"

الحاجة صباح
الحاجة صباح

شاركت الحاجة صباح، سيدة خمسينية، في احتفالات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية جديدة، ضمن الاحتفالات التي تشهدها منطقة مصر الجديدة في القاهرة.

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة.

وأضاف أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليون و32 ألف و483 ناخبا، عدد من أدلوا بصوتهم 44 مليون و777 ألف و668 ناخبًا،  بنسبة 66.8%، عدد الأصوات الباطلة 489.307، عدد الأصوات الصحيحة 44 مليون و288 ألف و361.

 

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