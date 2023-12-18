الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: جولات مكثفة بالمحافظات لنشر الوعي باستخدام الطاقة المتجددة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي جولاتها في المحافظات تنفيذًا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي بوزارة الزراعة للدكتورة عبير ابو المجد مسؤل التدريب بوحدة تطوير الري ومديرة إدارتي المتابعة والمحاصيل السكرية بالإدارة المركزية للارشاد الزراعي اليوم وعلي مدار الاسبوع الجاري بقري ومراكز محافظة الوادي الجديد.

تطوير الري الحقلي 

وقال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد، إن وحدة تطوير الرى الحقلى وجهاز تحسين الاراضي بمشاركة الادارة المركزيه للارشاد الزراعي، نفذت عدد من اللقاءات الموسعة مع مزارعي الوادى الجديد لرفع الوعي بمدى أهمية استخدام نظم الرى الأكثر كفاءة والإجابة عن تساؤلاتهم فى إدارة شبكات الري. 

وأضاف “يوسف” أن اليوم  الأول بالمركز الإرشادى بمديرية الزراعة، شهد ندوة تستهدف نشر الوعي بأساليب الرى الحديث والتى تتناسب والطبيعة الخاصة للوادي  واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأقيمت مساء اليوم الأول، ندوة فى قرية المنيرة بحضور  60 مزارعًا داخل المجمع الثقافى بحضور المزارعين من جميع الفئات لمتابعة تفاصيل الشبكات والتأكيد على توفير الخامات بجودة عالية مع طلب الاشراف الحكومى على التنفيذو توفير مبادرة لدعم صغار المزارعين للسهوله التنفيذ.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد، أنه قام بالتدريب الدكتور  مجدى توفيق استاذ الهندسه الزراعيه واستشارى وحدة مشروعات تطوير الرى الحقلى والدكتورة  عبير ابو المجد مسئول الارشاد والتدريب الرى الحقلى الدكتور  محمد عرفه جهاز تحسين الاراضى والدكتور عاطف الشاذلى مدير عام بجهاز تحسين الاراضى.

الزراعة تنفذ جولاتها بالمحافظات لنشر الوعي وتطوير الرى واستخدام الطاقة

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