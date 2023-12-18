رسميًا.. رومان ريكيلمي رئيسا لبوكا جونيورز الأرجنتيني

تم انتخاب خوان رومان ريكيلمي، في الساعات الأولى من يوم الاثنين، رئيسًا جديدًا لنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، خلفًا للرئيس السابق خورخي أمور أميال.

وفاز ريكيلمي، بمقعد رئاسة بوكا جونيورز، وذلك بعد حصوله على إجمالي 64٪ من الأصوات (من إجمالي 43367)، متجاوزًا أندريس إيبارا، المرشح الآخر.

كان لاعب خط الوسط السابق، أحد أكبر الأسماء في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية، نائبًا لرئيس النادي.

ريكيلمي مثل بوكا جونيورز بين عامي 1996 و2002 في فترة أولى، قبل أن ينضم للمرة الثانية بين عامي 2007 إلى 2014.

كما خاض ريكيلمي ، تجربة لعب احترافية، مع كل من برشلونة وفياريال في إسبانيا.

ولا تزال انتخابات بوكا جونيورز تشهد بعض الجدل والخلافات، نتيجة استياء الجماهير من خافيير مايلي، رئيس الأرجنتين الذي دعم المرشح الآخر أندريس إيبارا.

يذكر أن ريكيلمي قد أنهى مسيرته الكروية في عام 2015 عندما كان يلعب لفريق أرجنتينوس جونيورز.