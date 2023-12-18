"إي فاينانس" تتعاون مع "سوفتوير جروب" لتعزيز الشمول المالي في مصر

وقّعت مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، اتفاقية تعاون مع شركة "سوفتوير جروب" لتشجيع الاعتماد على التقنيات الرقمية بما فيها خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.



الاتفاقية التي وقعت خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الـ27 من معرض Cairo ICT’23، تأتي ضمن خطة "إي فاينانس" لإتاحة التقنيات الرقمية للبنوك والمنشآت المالية في مصر، عبر تقديم باقة متنوعة من الحلول والخدمات بما في ذلك خدمات الوكالة المصرفية، بما يعزز نطاق الخدمات المالية في السوق ويسهل ويسرّع الوصول إلى السوق.



كما توظّف تلك الشراكة إمكانات شركة سوفتوير جروب في قطاع خدمات الوكالة المصرفية، والتي تهدف إلى المساهمة في استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي والتنمية الاقتصادية الوطنية في إطار رؤية 2030.



وتشتمل الاتفاقية على إمكانية تطوير منصة رقمية عليها مجموعة من الحلول المختلفة وجعلها متاحة للاستخدام من قبل البنوك والمؤسسات المالية بطريقة آمنة، حيث تكون تلك المنصات متوافقة مع التعليمات الرقابية المصرفية التي ينشرها البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية، وذلك بما يسمح لمجموعة "إي فاينانس" أن تقدم الخدمات المصرفية نيابة عن البنوك والمؤسسات المالية(BaaS).



كما أن سحابة e-finance multi-node Public Cloud مرخصة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتعمل على توفير أفضل مستويات الأمان للسحابات العامة، وتتميز مجموعة إي فاينانس بقدرتها على توفير حلول شاملة للمهام الصعبة على الصعيد المحلي، وتعد واحدة من أهم الخدمات التي تقدمها المجموعة لعملائها.



ومن جانبه تقوم شركة "سوفتوير جروب" بتوفير التكنولوجيا والخبرات اللازمة لبناء الحلول التكنولوجية للقطاع المالي، ومنصة ديجي وايف (Digiwave) هي المنصة الرئيسية للشركة إلي جانب الحلول الجاهزة لدى الشركة ستتيح العديد من الخدمات مثل الوكالة البنكية، والتطبيق البنكي على المحمول، وخدمات الاقتراض، والمحفظة الإلكترونية، وخدمات التخصيم والعديد من الخدمات المالية الأخرى.



ومن جهتها ستعمل مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية على توفير وإدارة البنية التحتية لمركز البيانات وتقوم بعمليات التشغيل الفني، وسوف تقوم "إي فاينانس" مع "سوفتوير جروب" بتطوير نموذج تجاري لتقديم منصة الخدمات المصرفية الرقمية، وسيغطي النموذج التجاري بناء وإدارة جميع مكونات الخدمات المصرفية الرقمية والمنشآت المالية.



وتشترك مجموعة "إي فاينانس" مع "سوفتوير جروب" في تسويق وبناء خطة أعمال وبيع منصة الخدمات المصرفية الرقمية والحلول محل الدراسة والتعاون مع البنوك والمنشآت المالية في مصر، وربما خارج مصر لتعزيز الشمول المالي وتقليل التكاليف التي يتحملها البنوك في فتح فروع جديدة.



ومن جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن السوق المصري يتطور بسرعة، كما نعمل على تمكين المؤسسات المالية وغير المالية للاستفادة من هذا التغيير السريع من خلال توفير باقة متنوعة من أنشطة الخدمات المالية الرقمية.



وأضاف أن الاستثمارات والبنية التحتية العملاقة التي أسستها مجموعة "إي فاينانس" تستطيع تقديم المزيد من الحلول التكنولوجية المبتكرة للسوق المصري، بهدف تسريع التحول الرقمي للاقتصاد، ولا تتوقف المجموعة عن دعم وتعزيز إمكانياتها بتوقيع الشراكات المحلية والدولية لتقديم حلول مالية رقمية هي الأولى من نوعها في السوق المصري.



وأكد أن المجموعة تعتز بتعاونها مع شركة "سوفتوير جروب" العالمية الرائدة في مجالها، حيث من المتوقع أن يسفر التعاون عن تقديم مجموعة متنوعة وجديدة من الخدمات المالية الرقمية للقطاع المصرفي والقطاعات المالية في ضوء التطوير والتحديث المستمر لمختلف اللوائح والضوابط والقوانين بقيادة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لدعم وتعزيز الشمول المالي الرقمي وإتاحة المزيد من الأدوات المالية المبتكرة.



ومن جهته أعرب كالين راديف المدير التنفيزي لشركة "سوفتوير جروب" عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، لما لها من خبرات كبيرة في التحول الرقمي والشمول المالي داخل مصر.



وقال: "يسعدنا أن نتعاون مع مجموعة "إي فاينانس" من خلال تلك الشراكة الاستراتيجية التي تعمل على تعزيز الشمول المالي في مصر ودعم رؤية 2030. إن التضافر بين تميز إي فاينانس وخبراتها في السوق والخبرة العالمية والحلول المصرفية الرقمية لمجموعة سوفتوير، سوف يمكننا من المساعدة في نهوض الأمة وتأهيلها لمستقبل الشمول المالي والاستدامة".