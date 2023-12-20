في ذكراها.. فيلم " قلوب العذراى" يسبب جرحًا عميقًا لـ" يد" كريمان

عملت الفنانة كريمان، مع الفنانة شادية في فيلم "قلوب العذارى"، وكادت أن تُصاب إصابة بالغة أثناء التصوير، تحكي الفناة كريمان عن هذا الحادث في حوارٍ لها بمجلة "الكواكب" بتاريخ 18 أغسطس 1959، في العدد الصادر رقم 420.

كواليس فيلم "قلوب العذارى"

تقول "كريمان": "كنت أعمل في فيلم "قلوب العذارى" مع الفنانة شادية، وفي هذا اليوم كانت عينى اليسرى ترف منذ أن استيقظت، وهذا يعني عندي أن شؤمًا لابد سيقع! ولهذا سيطر عليّ التشاؤم وغاضت الابتسامت فى يومى، وجلست فى الاستوديو مع شادية نؤدي بروفة لمشهد مقبل".

وتابعت كريمان: "وفجأة صرخت شادية صرخة عالية جدًا وجذبتني إليها جذبة قوية، وألهمني الله أن أضع يدي على رأسي في اللحظة التي سقطت فيها زجاجة لمبة من لمبات الإضاءة على يدي، وأحسست بها ضربة ثقيلة تصيبني بدوار، ونظرت إلى ظهر يدي فوجدت الدم ينبثق منها كنافورة، والمرئيات تهتز أمام عيني وإذا بكل من في الاستوديو يسرعون إلى ثم يصيحون: هاتوا دكتور أطلبوا دكتور".

إصابة بالغة

وأكملت كريمان: "وفي هذا التوقيت لم أشعر بشيء تبلدت مشاعري تمامًا، ثم نظرت حولي وجدت عامل الإضاءة مُلقى على الأرض، أغمى عليه من هول الحادث، وسقط من على السقالة وأصيب بإصابة خطيرة، وقال لي الطبيب إن الإصابة بهذا الشكل تعتبر سليمة لأن لوح الزجاج لو سقط على رأسي لشقها نصفين، وحمدت الله أن رفة العين كانت سليمة! سليمة رغم إنني خرجت من الاستوديو وظهر يدي يقطر دمًا وقد أسلمنى المرض أسبوعين".

أعمال كريمان الفنية

يُشار إلى أن كريمان دخلت عالم الفن في سن السابعة عشر من خلال فيلم "الحموات الفاتنات" مع الفنان كمال الشناوي، وتعد البطولة الأولى لها، وقدمت عدد من الأفلام الشهيرة منها: "فيلم بنات اليوم، وتمر حنة، علموني الحب، مراتي مدير عام، سكر هانم، موعد مع إبليس، جميلة بو حيرد، عرايس فى المزاد، الفانوس السحري، أمريكاني من طنطا، وغيرها من الأعمال الفنية".

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